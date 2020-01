Trump zet verdienstelijke Brecel met 5-3 opzij op German Masters snooker Redactie

31 januari 2020

07u06

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel is er na een hoogstaande wedstrijd niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de German Masters snooker. In Berlijn moest hij ondanks breaks van 122, 102, 59 en 78 met 5-3 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Judd Trump, de nummer 1 van de wereld.

Trump kon dankzij een 53 break de eerste frame op zijn naam schrijven. Brecel kreeg in frame twee een kans die hij benutte met een 122 clearance. In frame drie nam de Limburger een 53-3 voorsprong. Trump lukte echter een knappe 51 clearance, waarmee hij de frame met een punt won. In frame vier kwam de regerende wereldkampioen als eerste tussen de ballen, maar hij strandde bij 31 punten. Brecel nam over en potte een 102 break weg. Hij kreeg in frame vijf de eerste kans, maar hij faalde op zwart bij een 37 break. Trump potte een 85 break voor een 3-2 voorsprong. De Engelsman, die bij een 28-0 voorsprong miste, zag Brecel een 59 break wegpotten. Brecel miste echter een belangrijke rode bal, waarvan Trump profiteerde. Hij kwam op een frame van de overwinning. Brecel bleef echter op een hoog niveau spelen. Met een 78 break werd het 4-3. Onze landgenoot nam in frame acht een 41-0 voorsprong, maar bij het splitten van het pak eindigde de break. Trump nam over en potte een 90 break weg voor een plaats in de kwartfinales.

Uitslag achtste finale:

Judd Trump (Eng/1) - Luca Brecel (Bel/36) 5-3

76(53)-0, 8-122(122), 54(51)-53, 31-102(102), 85(85)-37, 65-59(59), 14-78(78), 90(90)-41.