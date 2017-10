Trump walst over Yupeng naar finale European Masters snooker 00u12 0 Getty Images, Trump. Meer Sport De Engelsen Judd Trump en Stuart Bingham hebben zich geplaatst voor de finale op het European Masters snookertoernooi (365.000 pond), dat plaatsvindt in de Soeverein in Lommel.

De Engelsman Judd Trump (WS 4), zag zijn tegenstrever de Chinees Cao Yupeng (WS 77) de eerste frame winnen. Met een 61 break stelde Trump, de regerende kampioen, gelijk. Vanaf de derde frame was het Trump-time. Met breaks van 100, 63, 87 en 115 toonde hij zich met 6-1 meer dan één maatje te sterk. Zo kon Yupeng, na de frame die hij won, slechts 24 punten tegen scoren.



In de wedstrijd tussen de Chinees Zhou Yuelong (WS 30) en de Engelsman Stuart Bingham (WS 11), was het laatstgenoemde die de eerste frame voor zijn rekening nam. Yuelong sloeg meteen terug en kon dankzij breaks van 54 en 101 de leiding overnemen. Bingham, de wereldkampioen van 2015, pakte de frames vier en vijf. Yuelong, die na een hoogstaande kwartfinale Mark Williams (WS 18) met 4-2 wandelen stuurde won de twee volgende frames waarmee hij er 4-3 van maakte. Bingham stelde gelijk dankzij een 68 break waarna hij ook de negende frame won. In de tiende frame potte Yuelong een 54 break weg, maar Bingham pakte alsnog de frame waarmee hij zich kon plaatsen voor de finale.

Uitslagen halve finales European Masters, Lommel:

Judd Trump (Eng/4)- Cao Yupeng (Chi/77)6-1



1/75(63) - 72(61)/8 - 100(100)/0 - 68(63)/16 - 87(87)/0 - 115(115)/0 - 79/0.



Stuart Bingham (Eng/11)- Zhou Yeulong (Chi/30)6-4



84/0 - 0/114(54) - 32/101(101) - 69/24 - 76/30 - 45/65 - 58/67 - 99(68)/0 - 74/15 - 84/58(54).