Trump vloert O’Sullivan in finale Masters snooker: "Dit is een droom die werkelijkheid wordt" XC

20 januari 2019

22u48

Bron: Belga 0 Meer Sport De Engelsman Judd Trump (WS 5) heeft zijn landgenoot Ronnie O'Sullivan (WS 3) van een achtste Masters snookertitel gehouden. In het Londense Alexandra Palace was hij in de finale met 10-4 duidelijk de betere.

Trump nam een zinderende start. Na een prachtige verre bal en een misser van O'Sullivan stond het met breaks van 89 en 87 in een mum van tijd 2-0 voor Trump. De 29-jarige Trump hield O'Sullivan stevig onder druk waardoor die nooit in zijn ritme kwam en fouten maakte. Trump profiteerde optimaal en won ook frame drie en vier. De vijfde frame was voor de zevenvoudige Masters-winnaar en dit met een 69 break. In de drie volgende frames was het echter wederom Trump die de wet dicteerde en na breaks van 66, 46, 40 en 66 met afgetekende 7-1 cijfers de pauze inging.

In de tweede sessie pakte O'Sullivan de eerste frame, maar Trump sloeg terug met een 88 break waarna O'Sullivan met een 114 break zijn achterstand kon verkleinen tot vijf frames. O'Sullivan liet zich in frame twaalf andermaal op een misser betrappen die Trump met een 68 break afstrafte. Voor O'Sullivan was het nu alles of niets. Met een 109 break kon hij nog een frame winnen, maar Trump potte in de veertiende frame, na nog een misser van de vijfvoudige wereldkampioen, een 63 break voor de titel.

"Ik heb hier lang op moeten wachten”, verklaarde Trump na afloop. "Het is een droom die waarheid is geworden. Ronnie heeft vooral in de eerste sessie enkele kansen laten liggen die ik optimaal heb benut. In de tweede sessie potte hij nog twee centuries weg, maar ik bleef vooral rustig en geconcentreerd spelen."

O'Sullivan gaf na de wedstrijd toe dat Trump de verdiende winnaar is. "Ik heb het vooral in het begin van de wedstrijd laten afweten. Judd speelde ook zeer sterk. In de tweede sessie speelde ik beter, maar als je met 7-1 achter staat dan mag je echt niets meer missen en zeker niet tegen Judd die duidelijk de betere was." In de onderlinge confrontaties tussen Trump en O'Sullivan staat het nu 10-10.

Voor Trump, die aan de overwinning 226.000 euro overhield, is het zijn tweede Triple Crown overwinning nadat hij in 2011 het UK Championship op zijn naam schreef. O'Sullivan moest het doen met 102.000 euro. Voor Brecel, die de kwartfinale speelde, was er 28.300 euro weggelegd, waarvan 11.300 euro voor zijn 140 break, de hoogste van het toernooi.

Uitslag finale:

Judd Trump (Eng/5) - Ronnie O'Sullivan (Eng/3) 10-4

89(89)/0 - 87(87)/0 - 58/8 - 80(56)/37 - 0/101(69) - 90(66)/37 - 86/0 - 74(66)/26 - 13/69 - 88(88)/2 - 23/114(114) - 69(68)/26 - 4/113(109) - 68(63)/16.