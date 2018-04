Trump schakelt Brecel-boeman uit en mag zich opmaken voor clash tegen viervoudig wereldkampioen Higgins Redactie

30 april 2018

17u43

Bron: Belga 1 Meer Sport Ding Junhui (WS-3) en Judd Trump (WS-4) hebben zich in het Crucible Theatre van Sheffield voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. Ding ontdeed zich vlotjes met 13-4 van de Schot Anthony McGill (WS-14). Trump schakelde Brecel-boeman Ricky Walden (WS-27) met 13-9 uit.

Ding nam een verschroeiende start in zijn achtste finale. Met breaks van 102, 81, 126, 64, 75, 99 en 73 nam de 31-jarige Chinees een 8-0 voorsprong. In de tweede sessie werden de frames gedeeld, zodat Ding vandaag met een 12-4 voorsprong mocht beginnen aan de derde sessie en daarin maar één spelletje meer nodig had.

In de kwartfinales (best of 25) neemt "Enter the Dragon" het vanaf morgen op tegen Barry Hawkins (WS-6), die Dings landgenoot Lyu Haotian (WT-68) met 13-10 uit het toernooi knikkerde. Van de dertig frames die Ding dit jaar in de Crucible speelde, verloor hij er slechts zeven. Bij de bookmakers is hij dan ook de grootste kanshebber op de titel. Het WK is het enige Triple Crown-toernooi dat op zijn palmares ontbreekt. In 2016 was hij runner-up na een verloren finale tegen Mark Selby, vorig jaar versperde diezelfde Selby hem de weg naar de finale.

Ricky Walden, die in de eerste ronde Luca Brecel (WS-13) met 10-6 uitschakelde, hield gisteren in twee sessies gelijke tred met Trump en won vandaag het eerste frame voor een 8-9 voorsprong. Dat was meteen zijn laatste wapenfeit. Trump won vijf spelletjes op rij en potte daarbij breaks van 66, 70, 66 en 103 weg.

Voor "The Ace in the Pack" volgt nu een clash met de Schot John Higgins (WS-5). Die viervoudige wereldkampioen maakte zaterdag met 13-1 korte metten met Jack Lisowski (WS-30). Na de vroege uitschakeling van titelverdediger Selby (WS-1) en topfavoriet Ronnie O'Sullivan (WS-2) wordt het treffen tussen Trump en Higgins meteen een "finale avant la lettre".