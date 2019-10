Trump en Robertson stranden in derde ronde English Open, O'Sullivan wel naar achtste finales XC

17 oktober 2019

19u52

Bron: Belga 0 Snooker Judd Trump werd in het Engelse Crawley uitgeschakeld in de derde ronde van het English Open. De wereldkampioen en nummer een van de wereld verloor met 4-2 van de 43-jarige Welshman Lee Walker (WS-80).

Trump scoorde in de eerste twee frames geen enkel punt, maar kwam nog langszij met centuries van 135 en 101. Het woog niet op tegen de 74, 67, 59 en 65 breaks van Walker. Die treft in de achtste finales (best of 7) Gary Wilson (WS-19).

Ook Neil Robertson (WS-4) verdween donderdag uit het toernooi. De Australiër kreeg een 4-0 nederlaag om de oren van de 22-jarige Chinees Zhao Xintong (WS-52). David Gilbert (WS-12) is de volgende tegenstander voor Zhao.

Ronnie O'Sullivan (WS-2) liet zich niet verrassen. De toernooiwinnaar van 2017 verloor het eerste frame tegen de Iraniër Hossein Vafaei (WS-31), maar potte vervolgens breaks van 52, 55, 60 en 56 weg voor een 4-1-zege. Om een plaats in de kwartfinales staat "The Rocket" tegenover de Chinees Mei Xi Wen (WS-70).

Ondanks de vroege uitschakeling van Yan Bingtao (WS-15), Ding Junhui (WS-18) en Liang Wenbo (WS-36), in 2016 winnaar van de eerste editie van het English Open, zitten er nog vijf Chinezen in het toernooi. Naast Zhao en Mei zijn dat Xiao Guodong (WS-23), Tian Pengfei (WS-68) en de 17-jarige Si Jiahui (WS-114), die in de tweede ronde titelverdediger Stuart Bingham (WS-13) uitschakelde.