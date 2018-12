Trofee Red Lions keerde niet heelhuids terug naar België en daar zat overenthousiaste Victor Wegnez voor iets tussen MH

18 december 2018

Niets dan lachende gezichten vandaag op de Grote Markt in Brussel, waar de Belgische hockeymannen door een mensenmassa onthaald werden. Alleen: de Wereldbekertrofee was niet heelhuids uit alle feestelijkheden gekomen. De stick bovenop de trofee ontbrak. “Door al die foto’s met de beker te nemen, is hij stuk”, lachten Antoine Kina en Alexander Hendrickx. Ze wezen al lachend met de beschuldigende vinger naar Victor Wegnez (22). De middenvelder, één van de sterkhouders op het WK, brak in zijn enthousiasme op de luchthaven de stick af. Gelukkig ging het niet om de echte Wereldbeker - die is nog op komst.