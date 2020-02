Tricolore trui en pet en luide beats vanuit de Rolls Royce: bokslegende Mayweather is in Brussel en dat zullen ze daar geweten hebben SHVM/SVBM

27 februari 2020

16u15 8 Meer sport Floyd Mayweather is in het land. De topbokser, die 50 matchen ongeslagen is, strijkt morgen in de Lotto Arena neer met zijn ’The Legendary Icon Tour’. Vandaag komt hij al eens een kijkje nemen in Brussel.

Mayweather is volgens Forbes de bestbetaalde sporter van de afgelopen tien jaar, goed voor ruim 833 miljoen dollar. Hij laat stervoetballers Cristiano Ronaldo (730 miljoen dollar) en Messi (685 miljoen dollar) achter zich.

De Amerikaan landde op Abelag in Brussel. Abelag is een Belgische luchtvaartmaatschappij, gespecialiseerd in VIP- en zakenvluchten. Omstreeks 15u20 arriveerde Mayweather eindelijk aan het hotel in zijn donkerblauwe Rolls Royce Ghost. Luide muziek was vanuit de wagen te horen. Drie hotelmedewerkers spurtten naar buiten met een paraplu. Ondertussen verzamelde een klein groepje mensen zich, die zich niet bewust waren van wat er zich precies afspeelde. Zo’n zeven bewakingsagenten stonden meteen rondom de wagen.

Eerst stapte een vriendin van hem uit de wagen, die met haar roze handtas snel de regen probeerde te ontwijken. Dan stapte Mayweather uit, gekleed in een jasje in de Belgische driekleur. Daarna volgden nog zo’n vijf mensen uit zijn entourage naar binnen. Een minuut later arriveerde een busje waar nog drie zware zakken werden uitgeladen.

The Legendary Icon Tour

De bokslegende komt niet naar de Lotto Arena om te boksen. Hij zal het publiek vermaken met een wedstrijd tussen zijn eigen basketbalploeg - het Money Team - en de vicekampioen en bekerwinnaar de Antwerp Giants. Toch zal er ook boksen te zien zijn. Boksers als Bilal Laggoune, Yves Ngabu, Mohamed El Marcouchi and Meriton Karaxha houden open work-outs in Antwerpen.

Ook Delfine Persoon komt naar de Lotto Arena. Zij gaat sparren tegen Zohra Ezzahraoui. Na de basketbalwedstrijd staat er nog een dunk contest tussen the Money Team en de Antwerp Giants op het programma. DJ Bling sluit op feestelijke wijze het verjaardagsfeest van Mayweather af.

Tickets nog steeds beschikbaar

Voor het evenement zijn nog steeds tickets te verkrijgen via Tele Ticket Service.

Bekijk hieronder een compilatie van de excentrieke bokser: