Triatlete Claire Michel voldoet na EK-brons aan olympische criteria Redactie

31 mei 2019

Claire Michel heeft op het EK triatlon in het Nederlandse Weert de bronzen medaille behaald op de olympische afstand. Voor het eerst stond de Brusselse op een Europees podium. Michel reageerde na de wedstrijd opgelucht, omdat ze nu voldoet aan alle criteria die Adeps en het BOIC eisen met het oog op deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De Brusselse legde de 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen af 1u46:55. Michel moest enkel de Britse Beth Potter en de Française Sandra Dodet voor zich dulden.

“Ik denk dat ik vooral goed gezwommen heb”, reageerde de dertigjarige Michel. “Bij het fietsen vond ik snel aansluiting bij de kopgroep. We werkten goed samen om de eerste achtervolgers op anderhalve minuut te houden. Ik stemde nadien mijn wedstrijd af op Potter, die toch goed kan lopen. In het verleden deed ze voor Groot-Brittannië nog mee aan de Olympische Spelen op de 10.000 meter.”

Michel had al mooie resultaten neergezet in de Wereldbeker en in Europa. “Dat doet altijd plezier, maar nu voel ik toch een zekere opluchting. Ik voldoe aan alle gevraagde voorwaarden voor mijn contract met Adeps. Met een top vijf in de World Series beantwoord ik ook aan de criteria van het BOIC. En op basis van de wereldranking ben ik daardoor ook voorlopig zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.”

Zondag komt Michel nog met de Belgian Hammers in actie in Weert op de gemengde estafette.