Triatlete (22) pleegt zelfmoord na jarenlange pesterijen van coaches: "Iedereen negeerde haar klachten"

02 juli 2020

09u54

Bron: Belga

Een Zuid-Koreaanse triatlete heeft zichzelf van het leven beroofd na jaren van fysieke en verbale agressie door haar trainers. Volgens lokale media had de 22-jarige Choi Suk-hyeon al verschillende keren haar beklag gedaan bij de sportieve autoriteiten, maar ving ze daar telkens bot.

Choi werd vorige maand dood teruggevonden in de slaapzaal van haar team in Busan. Zuid-Koreaanse kranten citeren uit haar dagboek, waarin ze onder meer schrijft: "Ik ben zo hard geslagen... dat ik alle dagen moet huilen."

De triatlete maakte ook opnames van het misbruik. Zo toonde een Zuid-Koreaanse tv-zender een fragment waarin een trainer haar uitscheldt omdat ze enkele kilo's was aangekomen. "Je mag drie dagen niet eten", bijt die haar toe. Daarna zegt de coach: "Hou je tanden op elkaar", en valt het geluid van een slag te horen. De teamverantwoordelijken zouden Choi ook hebben verplicht om als straf voor 200.000 won (bijna 150 euro) brood te eten omdat ze haar gewicht niet onder controle had gehouden.

Ze heeft bij heel wat instellingen hulp gezocht, maar iedereen negeerde haar klachten.” Kennis van Choi Suk-hyeon

De triatlete, die in 2015 als juniore brons won op de Aziatische kampioenschappen, had het geweld in april aangeklaagd bij het Zuid-Koreaans olympisch comité, in de hoop dat er een onderzoek zou worden gestart. Een van haar kennissen getuigde tegenover het nieuwsagentschap Yonhap dat ze "bij heel wat instellingen hulp heeft gezocht, maar iedereen haar klachten negeerde". Een woordvoerder van het olympisch comité weerlegde dat laatste overigens en liet weten iemand te hebben aangesteld om de feiten te onderzoeken. Hij drukte zijn "oprechte spijt" uit en beloofde "gepaste maatregelen" te nemen tegen de geviseerde personen.

Zuid-Korea scoort als sportnatie traditioneel heel goed op grote evenementen als de Olympische Spelen. Maar in de al erg competitieve Zuid-Koreaanse samenleving geldt zeker in de sport dat alleen winnen telt. Er komen regelmatig verhalen boven over fysieke en verbale agressie.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.