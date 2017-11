Triatleet Marten Van Riel boekt eerste WB-zege in carrière Redactie

Triatleet Marten Van Riel heeft in het Japanse Miyazaki de allereerste Wereldbekerzege uit zijn carrière geboekt.

De 24-jarige Van Riel, topsporter bij Defensie, legde de standaardafstand (1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen) af in 1u42:36. De nummer zes van de Olympische Spelen in Rio had aan de streep drie seconden voorsprong op de Spanjaard Vicente Hernandez. De Deen Andreas Schilling werd op 28 seconden derde. Jelle Geens viel net naast het podium. Hij kwam als vierde over de streep, 49 seconden na Van Riel, die vorige week brons haalde in de Wereldbekermanche in het Zuid-Koreaanse Tongyeong (sprintafstand). Met Jonathan Wayaffe, negende op 1'02", eindigde nog een derde Belg in de top tien. Peter Denteneer werd zeventiende op 2'06".

In de wedstrijd voor vrouwen ging de winst naar de Amerikaanse Summer Cook in 1u54'12". Zij bleef haar landgenote Taylor Spivey (1u54'50") en de Australische Emma Jackson (1u54'53") voor. Valerie Barthelemy strandde op vijf seconden van het podium. Zij werd eerste Belgische op de vierde plaats (1u54'58"). Claire Michel overschreed de aankomst als dertiende (1u57'23").