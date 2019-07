Triatleet Jelle Geens eindigt als derde in Hamburg Redactie

06 juli 2019

21u30

Bron: Belga 0 Meer sport Jelle Geens heeft de smaak te pakken. Na zijn verrassende zege in de World Triathlon Series-manche in Montréal vorige week, eindigde de Limburger opnieuw op het podium van de sprinttriatlon in het Duitse Hamburg. De 26-jarige Geens strandde op de derde plaats, op vier seconden van de Australische winnaar Jacob Birtwhistle.

Geens legde de 750m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen af in 55:13 en moest enkel Birtwhistle (55:09) en de Fransman Vincent Luis (55:10) voor zich dulden in deze zesde WTS-manche. De Limburger kon de demarrage van zijn twee concurrenten in de laatste 200 meter niet volgen. Marten Van Riel kwam als negende over de streep in een tweede achtervolgende groep. In de tussenstand van de World Triathlon Series klimt Geens naar de achtste plaats, Van Riel is tiende.

Bij de vrouwen was de zege voor de Britse Non Stanford. Zij haalde het in een incidentrijke wedstrijd, met meerderde valpartijen, in 59:24 voor de Française Cassandre Beaugrand (59:31) en de Amerikaanse Summer Rappaport-Cook (59:42). Claire Michel (1u01:18) zette de 22e tijd neer, Valérie Barthelemy (1u01:46) werd 31e.

Zondagochtend komen de Belgian Hammers, met Geens, Van Riel, Michel en Barthelemy, nog in actie in Hamburg voor het WK gemengde aflossing.