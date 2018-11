Trainster Derwael: “Nina moet er vól voor gaan in balkfinale” 18-jarige gymnaste sluit om rond 14u40 WK af met derde individuele finale Valerie Hardie in Doha

03 november 2018

13u38 0 Meer Sport Goud aan de brug met ongelijke leggers op het WK artistieke gymnastiek. Nét geen medaille in de allroundfinale. En wat wordt het straks voor Nina Derwael in de balkfinale in Doha? Haar trainster Marjorie Heuls sluit niets uit: “Nina moet er vól voor gaan.”

Hoe heeft Nina Derwael haar historische gouden medaille aan de brug verteerd? Vooraf vreesde de 18-jarige gymnaste dat het niet makkelijk zou zijn om zich weer te concentreren indien haar belangrijkste doel al zou zijn bereikt en gisteren wilde ze er nog niet niet te veel aan denken. Ze wilde nog even op haar gouden wolk blijven. “Maar ik wil wel afsluiten met een mooie oefening, zodat ik zondag met een goed gevoel uit Qatar kan vertrekken. Ik vermoed dat ik toch met minder stress in die finale zal gaan, net zoals op het EK. Daar kon ik ook redelijk ontspannen beginnen omdat ik al het goud op de brug beet had. Ik ga proberen hier hetzelfde te doen. Er staat minder op het spel. (denkt na) Dat zeg ik nú, hé - morgen zal het waarschijnlijk weer anders aanvoelen.”

Haar trainster Marjorie Heuls hoopt alvast dat haar pupil, die zesde werd in de kwalificaties met de laagste moeilijkheidsgraad van alle finalisten, toch voluit in haar kansen gelooft. Brugfinales zijn raar - je weet nooit wie er kraakt onder de druk. Eén kleine aarzeling, één kleine fout en de medaille kan verloren zijn. “Het zal niet makkelijk zijn voor Nina om zich weer te concentreren maar de competitie loopt tot vandaag, hé. Een finale op een WK kan je niet verwaarlozen. Nog heel even kalm blijven en dan kan ze gaan feesten. De stress zal wel minder zijn. Op de brug was het van moéten. Maar Nina is een echt competitiebeest. Ze moet er vól voor gaan. Het zijn jammer zijn als ze nu een fout maakt terwijl ze al een redelijk foutloos parcours aan het turnen is op dit WK.”

Ook Heuls kreeg met grote ogen naar de prestaties van haar gymnaste. Uiteraard wist ze als geen ander over welk potentieel Derwael beschikt, maar dat ze de competitie aan de brug meesterlijk zou domineren, daar staat de Française toch zelf van te kijken. “Ik ben echt wel onder de indruk - een atleet als Nina kom je in een carrière niet vaak tegen. Ze is onvoorstelbaar in het omgaan met de stress. Ik had me voorbereid op een kleine ‘uitschuiver’ maar die kwam er niet. Eigenlijk heeft Nina het in een finale nog nooit laten afweten. Dat ze op het EK al eens moest presteren onder druk, heeft haar wel geholpen, denk ik - want om gisteren als leider en topfavoriete dat goud te winnen, dat is niet vanzelfsprekend. Nina is soms een casse-pied, een lastpak (lacht) maar dat is niet voor niets. Mentaal staat ze zó sterk. Het is één zaak om je oefening feilloos te doen op training, je moet het nog altijd kunnen herhalen op een kampioenschap, wanneer iedereen naar je kijkt en er zoveel op het spel staat.”

Nina Derwael zal die mentale kracht nog kunnen gebruiken want na haar triomf hier in Qatar wordt ze meteen tot belangrijkste medaillekandidate voor het olympisch goud in Tokio 2020 uitgeroepen. Heuls glimlacht: “Daar zal Nina ook mee moeten leren omgaan. We gaan haar wel wat in bescherming nemen. Tot Tokio moet ze de focus houden en geduldig zijn. Voetjes op de grond. Niet beginnen zweven. We gaan het maand per maand bekijken. Het is de bedoeling om de moeilijkheidsgraad van haar oefeningen nog op te trekken, maar dat impliceert ook dat we meer risico’s nemen - welke impact heeft dat op haar prestaties én haar gezondheid? Nina zei na de allroundfinale de sprong moeilijker wil maken - prima, maar dat vraagt wel nóg meer inspanningen.”