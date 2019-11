Tragisch verongelukte turnster Melanie Coleman doneert organen: “Haar engelenvleugels geven nu leven door” BF

21 november 2019

11u57

Bron: Mail Online, Die Welt 2 Turnen De familie van de vorige week op training dodelijk verongelukte Amerikaanse turnster Melanie Coleman (20) ontvangt ontroerende steun nadat besloten werd om haar organen te doneren. Een crowdfundingactie, die gestart werd voor Coleman aan haar verwondingen bezweek, bracht al 70.000 euro op.

Vorige zaterdag is Melanie Coleman begraven in de St. Mary-kerk in haar thuisstad Milford. De 20-jarige studente verpleegkunde aan de Southern Connecticut State University voerde het universitaire turnteam aan, maar kwam op training aan de brug met ongelijke leggers zeer ongelukkig ten val. Ze liep zware schade op aan haar ruggengraat en stierf twee dagen later in het ziekenhuis.

Na haar tragische dood besloot de familie haar organen te doneren. “We vertrouwen erop dat haar spirit, lach en humor zal verder leven bij zij die haar het meest liefhadden, en door via orgaandonatie het geschenk van het leven door te geven aan zij die dit het meest nodig hebben”, zo vertelde de familie aan de Amerikaanse nieuwszender WTNH.

Het fatale ongeluk en de liefdadige actie grijpt Amerika aan. Zo was een geldinzamelingsactie opgezet via gofundme. 1.600 mensen hebben samen al meer dan 77.500 dollar (circa 70.000 euro) gestort, vergezeld van hartverwarmende reacties. “Melanie heeft haar engelvleugels gekregen en gaf leven door aan anderen”, schreef iemand. Uit vele commentaren kan de familie troost putten: “Mijn zus, die aan een aangeboren hartafwijking leed, kreeg twee weken geleden een nieuw hart, terwijl het leven van een andere, rouwende familie gedoneerd is. Onze familie zal voor altijd dankbaar zijn. Ik wens je vrede, Melanie Coleman.”

Wat er met het verzamelde geld gaat gebeuren, is niet meteen duidelijk.