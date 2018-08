Totale chaos: bokskampioenen schelden elkaar de huid vol in restaurant, enkele tellen later wanen perplexe gasten zich in knotsgekke actiefilm GVS

18 augustus 2018

12u46 1 Meer Sport Vreemde taferelen gisteravond in een restaurant in Belfast. Wereldkampioen in het zwaargewichten Deontay Wilder beleefde met zijn entourage een rustig avondje tot krachtpatser Billy Joe Saunders - wereldkampioen in de middengewichten - met één sluwe opmerking het hele kot op stelten zette. De kip vloog in het rond en ook borden en tafels van verbouwereerde gasten sneuvelden zonder mededogen.

🐔 Cannot believe what I'm reading. Video of Deontay Wilder (in the red) chasing Billy Joe Saunders (grey and black camo shirt) out of Nando's Belfast tonight after Saunders is said to have thrown chicken at him?!



[📽️ Hugh O'Halloran] pic.twitter.com/NEzqy0ZnzX Michael Benson(@ MichaelBensonn) link

Vanavond staat er een uiterst belangrijke boksontmoeting in het Noord-Ierse Belfast op het programma. Ook de Amerikaanse kampioen in het zwaargewichten Deontay Wilder zakte af, hij ziet in de verscheidene confrontaties dé ideale voorbereiding op het spraakmakende duel tegen Tyson Fury van later dit jaar. Maar blijkbaar was niet iedereen gediend met zijn komst naar Europa.

Wilder had een rustig etentje gepland met zijn vrienden en entourage. Het kippenrestaurant Nandos was de ideale plek om met zijn gevolg een avondje te ontspannen en toe te leven naar de kampen van de dag nadien. Maar dat was zonder Billy Joe Saunders gerekend. De wereldkampioen in de middengewichten had namelijk lucht gekregen van Wilders aanwezigheid en had een snood plan.

Racist

Saunders arriveerde met enkele kameraden en liep recht naar het tafeltje van Wilders en co. Beide heren schudde elkaar gemoedelijk de hand, tot de Brit Wilders prompt uitmaakte voor racist - iets wat hij in een interview ook al eens had gedaan. "Noem jij mij nu een racist?", antwoordde Wilders. "Dat deed ik inderdaad", was de repliek, waarna hij een halve kip naar zijn rivaal smeet. Het hek was uiteraard van de dam, enkele seconden later zaten de perplexe bezoekers niet meer te eten van hun heerlijke maaltijd, maar wél in een gekke actiefilm.

Clash met Fury

Saunders zette het op een lopen, enkele bodyguards van Wilders gingen meteen in de achtervolging. Tafels en borden waren niet bestand tegen de krachtpatsers, maar tot een échte confrontatie kwam het niet. De oproerkraaiers waren immers al lang uit het zicht verdwenen, de tuimelperte van een security-man ten spijt. Het personeel belde meteen de politie. Hoe zij exact in actie schoten, is niet geweten.

Mogelijk is het conflict wraak voor een incident eerder op de dag. Wilders en Fury - ook vanavond aanwezig in Windsor Park - kregen het in een hotel met elkaar aan de stok. De twee moesten uit elkaar gehaald worden. Fury zei eerder dat hij "Wilder zal slachten" tijdens hun confrontatie in november. "Het maakt me niet uit of ik eerst slaag krijg. Ik zal opstaan en afrekenen met die zwerver." Saunders kiest duidelijk de kant van zijn landgenoot - met de clash in Belfast tot gevolg.

Billy Joe Saunders getting chased out of Nandos after chucking half a chicken at Deontay Wilder is PPV worthy. Tom(@ tomthemove) link

So my da is in nandos with Deontay Wilder and a fight just kicked off lol pic.twitter.com/AZPhRhBuzi earl(@ jjmckee44) link