Totaal onbekende verpleegster snelt professionele renners voorbij en wordt tweede in loodzware Boston marathon

18 april 2018

07u20

Bron: Washington Post, BBC 79 Meer Sport Hardloopster Desiree Linden, die voor de Verenigde Staten twee keer deelnam aan de Olympische Spelen won maandag de marathon van Boston. Toch ging de nummer twee, de totaal onbekende Sarah Sellers met alle aandacht lopen. Sellers snelde in een tijd van 2 uur en 44 minuten en vier seconden alle bekende atleten behalve Linden voorbij.

Wat de prestatie extra bijzonder maakt is dat het de tweede marathon ooit was die Sarah Sellers ooit liep. De eerste marathon waaraan ze deelnam was die van Utah, die ze won, waardoor ze zich kwalificeerde voor de prestigieuze loop in Boston.

De 26-jarige Sellers blonk tijdens haar collegejaren ook al uit in het hardlopen, maar is totaal onbekend in de professionele wereldje van beroepsrenners. Eerdere blessures zorgden ervoor dat ze zich terugtrok uit competities.

Studieschuld aflossen

De vrouw, in het dagelijks leven voltijds anesthesieverpleegster met diensten van tien uur, deed naar eigen zeggen alleen maar mee omdat haar jongere broer zich ook voor de race ingeschreven had. Ze betaalde 185 dollar aan startgeld en neemt nu 75.000 dollar aan prijzengeld mee naar huis. Dat geld zal ze gebruiken om een deel van haar studieschuld en die van haar man af te lossen, zegt de vrouw, die zelf nog niet helemaal gelooft wat haar is overkomen. “Toen ik vooraf naar het deelnemersveld keek, leek het me geweldig als ik in de top 15 zou kunnen eindigen”, zegt ze aan de BBC.

Dat ze zelfs tweede zou worden, had ze nooit durven denken. “Mensen wisten wel dat ik aan hardlopen doe, maar ik ben even verbaasd als iedereen dat ik dit resultaat heb kunnen neerzetten”, zegt ze bescheiden. “Ik kan nog steeds niet geloven dat ik tweede ben geworden. Ik zal snel wakker worden en dan blijkt het allemaal een droom te zijn geweest", klinkt het vol ongeloof.

Loodzware condities

De condities van de marathon waren door het slechte weer loodzwaar. “Het was alsof ik in een wasmachine aan het rennen was”, beschrijf Sellers aan de BBC. “De volledige race liepen we in de wind en regen.” De slechte omstandigheden zorgden er zelfs voor dat de Ethiopische atlete Mamitu Daska, die het grootste deel van de race als eerste vrouw voorop liep, zich voor het einde moest terugtrekken.

Sellers zegt dat ze na haar onverwacht succes veel erkenning kreeg van de professionele deelnemers. “Wat ik tot nu toe gedaan heb stelt niets voor in vergelijking met hun palmares, dus het is erg cool dat iedereen zo enthousiast heeft gereageerd.” Of ze nu professioneel hardloopster wordt? Voorlopig gaat Sellers gewoon terug aan het werk in het ziekenhuis in Tucson, Arizona, “maar ik ga zeker opnieuw meedoen aan wedstrijden. Ik vind het fantastisch.”

Bij de mannen won de Japanner Yuki Kawauchi de race. Ook hij liet de grote favorieten achter zich.

WSU Track Alum, Sarah Sellers Callister, finished 2nd at the Boston Marathon this morning!!! Way to go, Sarah!#WeAreWeber pic.twitter.com/8MPaZwEztp Weber State Track(@ WeberStateTrack) link