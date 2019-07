Topzwemster Katie Ledecky meldt zich ziek af voor finale 1500m vrij LPB

23 juli 2019

09u42

Bron: anp/belga 0

De Amerikaanse topzwemster Katie Ledecky heeft zich ziek afgemeld voor de finale van de 1500 meter vrije slag, die vandaag op het programma staat op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Ledecky sloeg ook al de reeksen van de 200 meter vrij over. Daarmee dreigt het WK voor haar op een grote mislukking uit te draaien. De 22-jarige Ledecky, in het bezit van veertien wereldtitels, kan alleen nog een gooi naar goud doen op de 800 meter, maar het is onduidelijk of ze op tijd fit is voor die afstand.

Ledecky was met grote ambities naar Gwangju gekomen. De winnares van vier olympische gouden medailles op de Spelen van Rio in 2016 mikte op dit WK op vier titels. Het ging al mis op de 400 meter vrij, waarin ze in de finale werd afgetroefd door de Australische Ariarne Titmus.

“Katie voelt zich al niet goed sinds ze op 17 juli in Gwangju aankwam. We hebben haar uit voorzorg afgemeld zodat ze kan herstellen en haar energie bewaren voor een verkort schema”, zegt Lindsay Mintenko, manager van het Amerikaanse team.