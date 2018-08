Topturnster Simone Biles staat er meteen bij eerste optreden na Spelen in Rio LPB

20 augustus 2018

10u50

Viervoudig olympisch kampioene Simone Biles vormt nog altijd een klasse apart. De 21-jarige turnster behaalde in Boston met overmacht haar vijfde Amerikaanse allroundtitel.

Biles had met een eindscore van 119,850 punten een voorsprong van 6,550 op nummer twee Morgan Hurd, de regerend wereldkampioene. Het brons was voor Riley McCusker met een totaal van 112,750.

Biles kwam na haar succesvolle optreden bij de Olympische Spelen van Rio 2016 bijna twee jaar niet meer in actie. "Ik ben zo trots op mezelf", liet ze verheugd weten na haar glanzende show in Boston. Eind juli maakte Biles haar rentree met een overwinning in de US Classic in Columbus (Ohio).

Biles behoorde tot de meer dan 150 turnsters die verklaarden dat ze seksueel misbruikt werden door Larry Nassar, de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam. Nassar werd begin dit jaar na een schuldbekentenis veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar. Biles heeft zich na het emotionele rechtsproces weer toegelegd op de sport en hoopt op nieuwe olympische successen bij de Spelen van Tokio in 2020.