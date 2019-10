Topsporters nemen afscheid van #Wielemie mvdb

22 oktober 2019

21u38 8 Meer Sport Heel wat topsporters en voormalige profatleten staan stil bij het overlijden van rolstoelatlete Marieke Vervoort (1979-2019). De Diestse leed aan een progressieve spierziekte en koos vandaag voor euthanasie.

Onder meer baanwielrenster Jolien D’hoore, voormalig zeilster Evi Van Acker en topbasketbalspeelster Ann Wauters delen foto’s van hun ontmoeting met ‘Wielemie.’ De atlete pakte goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 op de 100 meter in de klasse T52. Tevens won ze er een zilveren medaille en vier jaar later in Rio de Janeiro nog eens zilver en brons

Slechts een paar weken geleden, mocht ik je ontmoeten. Ik zag dat je pijn had en toch deed je ons lachen en hebben we getoast op “the small things in life”! Je hebt hard gestreden, rust nu zacht. Heel veel sterkte aan Wielemie haar familie. #vooraltijdinonzeharten #wielemie pic.twitter.com/Pfe2Wh2HvE Ann Wauters(@ AnnWauters12) link

RIP Wielemie💫 pic.twitter.com/hLXnOW82iH Jolien D'hoore(@ JolienDhoore) link

One of a kind. @Wielemie ❤️ pic.twitter.com/Im8H33yBqh Evi Van Acker(@ evivanacker) link

RIP Wielemie, forever in our hearts! https://t.co/eKmmfQ3zoD Belgian Red Lions(@ BELRedLions) link

Ook het koninklijk paleis eert Wielemie. In 2013 werd Vervoort Grootofficier in de Kroonorde. Ze kreeg het ereteken uit handen van koning Filip en koningin Mathilde.

Marieke ‘Wielemie’ Vervoort was een ijzersterke atlete en grootse dame. Haar overlijden raakt ons diep. Sterkte aan haar familie en vrienden.

Profondément attristés par le décès de l’athlète paralympique Marieke Vervoort. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/A5KLEDdk8E Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

Het nieuws over het overlijden staat mee bovenaan de lijst van Belgische trending topics op Twitter. De paralympisch kampioene wordt geëerd voor haar moed, haar positieve ingesteldheid en haar carrière. Enkele tweets verwijzen naar de uitzending van het Eén-programma ‘Het Huis’ uit 2015 waar te zien was hoe zwaar Vervoort pijn leed.

#hethuis was hartverscheurende televisie. Ik ben heel blij dat ik in een land woon waar het mogelijk is om zelf te beschikken over je leven en het einde daarvan. Slaap zacht #wielemie Marieke Vervoort. Tombledore🌍 🇪🇺 🇧🇪(@ Tombledore) link

Rust zacht @Wielemie. Je was én bent een inspirerende persoon vooe gans België! Bedankt voor alles. #Wielemie pic.twitter.com/PiGUdNzlsc EST.1898(@ SoutienAuxIDS96) link

Twee jaar geleden heb ik dankzij @MNMbe Marieke Vervoort kunnen ontmoeten. De meest dappere, moedigste en sterkste vrouw die ik ooit ontmoet heb.



Rust zacht, #Wielemie. 🖤 pic.twitter.com/ofg261zyAd Quinten Rasking(@ QuintenRasking) link

Slaapwel Mateke. Rust zacht.



Bedankt voor alles wat je me de afgelopen 5 jaar leerde. Ik ken niemand met zo’n spirit als jij.



En onze eerste ontmoeting, die vergeet ik nooit...



Blij toch nog even afscheid van je te kunnen hebben genomen.#MariekeVervoort pic.twitter.com/OQvsdDiNiA Baptiste van Outryve 📢(@ baptistevod) link

#wielemie “Ik wil dat niemand staat te treuren in de trant van ‘Toch vreselijk dat Marieke er niet meer is’. Integendeel, iedereen moet klinken op het feit dat ik zo’n geweldig leven gehad heb.”#heldin #oneindig veel respect pic.twitter.com/4SJXZq3f01 kat de w(@ kat_de_) link