Topsportcommissie geeft nationaal damesteam goalbal de doodssteek, verbouwereerde getroffen speelsters schrijven open brief KVE

10 april 2019

07u40 0 Meer Sport De topsportcommissie van unisportfederatie Parantee-Psylos (voor sporters met een beperking) schrapte onlangs het ontwikkelingsprogramma van het nationale damesteam goalbal. Goalbal is ‘dé’ paralymische sport voor blinden en slechtzienden. De getroffen speelsters wensen tegen deze beslissing met klem te reageren, zowel omwille van het sportieve als het maatschappelijke aspect. Daarom schrijven ze deze open brief aan Parantee-Psylos en de topsportcommissie.

Goalbal is een paralympische sport voor blinden en slechtzienden. Twee ploegen van drie geblinddoekte speelsters (om de handicap voor iedereen even zwaar te maken) staan tegenover elkaar op een veld. Ze proberen een soort basketbal-met-ingebouwde-rinkelbel van 1,250kg in het doel van de andere ploeg te werpen. De manier van werpen is streng gereglementeerd. Het verschalken van de verdedigingslinie van de tegenstrever vergt veel kracht en tactisch vernuft, want je mag niet op de andere speelhelft komen. De wedstrijd vindt plaats in een quasi volledige stilte, kwestie van elke speelster ‘op het gehoor’ bij de rinkelende speelbal te betrekken. Als ploegen enig niveau halen (snel rondspelen – hard uithalen) is zo’n match een plezier om naar te kijken.

Vanuit de wereld van het Torbal (het recreatieve equivalent van Goalbal: lichtere bal, kleiner veld) ontstonden zowat acht jaar geleden de eerste gemengde goalbalploegen (M/V), met hier en daar – uitzonderlijk, want het gaat immers om een nogal ruwe krachtsport – een exclusief damesteam. De grootste doorzetters uit deze damesteams vormden ten slotte een nationale ploeg, die de eer van het land op internationale toernooien zou verdedigen.

Dat liep in het begin allerminst van een leien dakje.

Medische beperkingen, blessureleed, onoordeelkundig ‘over-trainen’… het was zeker nog geen solide ploeg die in 2014 aantrad op het Europees Kampioenschap (EK) B-divisie. Het resultaat liet zich raden: ons nationale damesteam strandde roemloos op een laatste plaats.

Twee jaar later, op het volgende EK, lagen de kaarten al enigszins anders: de ploeg had steun gekregen van Parantee-Psylos, onder de vorm van een hulpcoach, bijkomende krachttrainingen, een passende oefenzaal en subsidies om aan voorbereidende buitenlandse toernooien te kunnen deelnemen. Ons damesteam werd verdienstelijk zesde (op negen ploegen).

Nog eens twee jaar later (in 2018) hadden we het statuut van ‘topsporttalent’ verworven, wat ons in staat stelde ons nóg beter en met aangepaste begeleiding voor te bereiden. Ons resultaat op het EK mag gerust een succes genoemd worden. Ons damesteam versloeg (o.a.) Nederland – wat niet evident was. Tegen de drie landen die net gedegradeerd waren uit de A-divisie (Oekraïne, Finland en Zweden) konden we echter (nog) niet winnen, zodat ons team op een ondankbare vierde plaats eindigde.

Parentee-Psylos staart zich blind op medailles

Op 09-11-2018 roept de topsportcoördinator van Parantee-Psylos ons bijeen voor zogenaamd ‘overleg’, lees: een uiterst visuele (!) presentatie en een monoloog waaruit moet blijken dat de topsportcommissie helemaal niet tevreden is met het behaalde resultaat. De commissie streeft immers naar medailles op Paralympische Spelen en wereldkampioenschappen. Ze erkent weliswaar dat we vooruitgang hebben geboekt, maar kan dus al na 3 jaar niet langer het geduld opbrengen om de damesploeg te steunen. Een coach à rato van 1 training per week wil Parantee-Psylos nog wel leveren – onder voorwaarden. Het gaat hier trouwens om iemand die op hun loonlijst staat en nog voor andere opdrachten ingezet wordt.

Voor alle andere kosten moeten de speelsters zelf opdraaien: huur van de zaal, uitrusting, verplaatsingen en overnachtingen bij toernooien, begeleiding, krachttraining, hoge inschrijvingsgelden… .

De topsportcoördinator vindt het bovendien nodig de speelsters te verwijten dat ze niet voldoende investeren in hun ‘topsportleven’. Dat is nogal platte demagogie tegenover dames met een visuele handicap, waarvan er twee hogere studies volgen en één voltijds werkt. Voor alle duidelijkheid, dat talentenstatuut levert niet het minste materiële voordeel op: geen onkostennota’s, vergoedingen of dergelijke… alleen veel miserie om je telkens dagenlang vrij te maken voor internationale toernooien en je constant aan veranderende trainingsschema’s aan te passen.

Op 09-11-2018 roept de topsportcoördinator van Parantee-Psylos ons bijeen voor zogenaamd ‘overleg’, lees: een uiterst visuele (!) presentatie en een monoloog waaruit moet blijken dat de topsportcommissie helemaal niet tevreden is met het behaalde resultaat. De commissie streeft immers naar medailles op Paralympische Spelen en wereldkampioenschappen. Ze erkent weliswaar dat we vooruitgang hebben geboekt, maar kan dus al na 3 jaar niet langer het geduld opbrengen om de damesploeg te steunen. Een coach à rato van 1 training per week wil Parantee-Psylos nog wel leveren – onder voorwaarden. Het gaat hier trouwens om iemand die op hun loonlijst staat en nog voor andere opdrachten ingezet wordt.

Voor alle andere kosten moeten de speelsters zelf opdraaien: huur van de zaal, uitrusting, verplaatsingen en overnachtingen bij toernooien, begeleiding, krachttraining, hoge inschrijvingsgelden… .

De topsportcoördinator vindt het bovendien nodig de speelsters te verwijten dat ze niet voldoende investeren in hun ‘topsportleven’. Dat is nogal platte demagogie tegenover dames met een visuele handicap, waarvan er twee hogere studies volgen en één voltijds werkt. Voor alle duidelijkheid, dat talentenstatuut levert niet het minste materiële voordeel op: geen onkostennota’s, vergoedingen of dergelijke… alleen veel miserie om je telkens dagenlang vrij te maken voor internationale toernooien en je constant aan veranderende trainingsschema’s aan te passen.

Onder strenge (zeg maar onmogelijke) voorwaarden kan in de toekomst een nieuwe ondersteuning overwogen worden: er moeten ‘goed scorende’ speelsters bijkomen, er moet ‘krachtwinst’ geboekt worden en de dames moeten een zoektocht naar medefinanciering van het programma opstarten.

Parantee-Psylos ontvlucht zijn verantwoordelijkheid en begrijpt zijn maatschappelijke opdracht niet

Dat de topsportcommissie op deze manier de nationale damesploeg de facto opdoekt, is een schoolvoorbeeld van kortzichtigheid. Wellicht proberen de commissieleden gemakkelijk te scoren, in een new-managementstijl van “de kraan toe voor wie niet snel genoeg aan de top staat”.

Het is hierbij wellicht nuttig de geschiedenis van het nationale herenteam goalbal in herinnering te brengen. Zowat 10 jaar geleden zat die ploeg in een ‘dipje’, waarbij ze eigenlijk niet meer in aanmerking kwam voor ontwikkelingsprogramma’s van Parantee-Psylos. Enkele bestuursleden met langetermijnvisie hebben toen de tegenwoordigheid van geest gehad de steun toch te laten doorlopen… en kijk: de heren draaien nu al jaren mee aan de wereldtop.

Een goede investering dus, want een groot deel van de blinden- en slechtziendengemeenschap leeft mee en trekt zich op aan de rolmodellen uit ‘HUN’ sport.

Goede gehandicaptenwerking is nooit het product van kortetermijndenken of fragmentarische pr-evenementen. Integendeel: goede werking ontstaat uit de synergie die optreedt wanneer opleiding, werving, inclusie, activering, ondersteuning, zelfontplooiing en geloof in de toekomst hun stroomlijn vinden in een weldoordacht beleid.

Parantee-Psylos mag hierin zijn maatschappelijke opdracht niet onderschatten en vooral niet reduceren tot ‘het zo snel mogelijk binnenrijven van zo veel mogelijk medailles’. De core-business moet zijn: oordeelkundige besteding van gemeenschapsgeld, ter promotie van sport voor personen met een handicap (G-sport).

Dat is dus iets helemaal anders dan de zwartepiet naar de goalbaldames door te spelen wanneer niet alles loopt zoals verhoopt. Bij de eerste de beste provinciale voetbalploeg zouden de coaches al lang ontslagen zijn. Zij zijn het immers die de tactiek bepalen, de techniek aanleren en beslissen wie bij de ploeg komt en waar en wanneer iemand tijdens de wedstrijd moet worden vervangen. De bedenkelijke uithalen naar speelsters en de vergoelijkende stilte over de coach die ze zelf aangeworven hebben… het lijkt wel een bewuste strategie van Parantee-Psylos. Ons kent ons.

De enige nationale damesploeg G-sport gaat voor de bijl

Op de website van Parantee-Psylos (niet aangepast aan gebruikers met een visuele handicap) vinden we onder ‘Topsport – strategische ondersteuningskeuzes’: punt 7. Focus op kansen: sporten met reeksen voor vrouwen. Klinkt mooi voor de argeloze buitenstaander natuurlijk, maar in de praktijk wil de topsportcommissie het nationale vrouwengoalbal niet de minste overlevingskans geven. Het is al een teken aan de wand dat ons nationale damesteam de enige exclusief vrouwelijke G-topsportploeg is. Deze ploeg laten verdwijnen geeft een bijzonder verkeerd signaal. Hoelang moeten dames zich nog vol blutsen en builen laten werpen tussen de heren? Beseft mevrouw de directeur van Parantee-Psylos dit voldoende? Idem dito voor de vrouwelijke helft van de topsportcommissie. Deze commissie mag eens nadenken over hoeveel tijd het zal vragen om een nieuwe nationale damesploeg op dit niveau te krijgen… 10 jaar… 15 jaar? De begeleiding zal dan wel iets professioneler moeten: geen coaches die niet vertrouwd zijn met goalbal, geen laatstejaars stagiaires als sportpsycholoog en vooral geen leden van de topsportcommissie die op basis van wat videobeelden onmogelijke eisen stellen en op die manier, zonder enige vorm van empathie, hun doodvonnis uitspreken over de verdere werking van het nationale damesteam goalbal.

De speelsters van het nationale damesteam goalbal

Meer over Psylos

Parantee

sport

sportdiscipline