Topsportcoach Van Den Bosch over Kipchoge: "Op dit moment zijn de limieten van de mens bereikt" Redactie

12 oktober 2019

Topsportcoach Paul Van Den Bosch nam de prachtige prestatie van Eliud Kipchoge onder de loep. “Kipchoge had ook mensen die achter hem liepen. Uit het wielrennen weten we dat dat een voordeel geeft. Hij droeg ook schoenen die iets beter afgerond zijn aan de tip en achteraan. Waarschijnlijk rollen die iets makkelijker af.” In totaal kostte het plaatje zo’n 15 miljoen euro. Maar kan het menselijk lichaam nog meer aan? “Misschien staat er een nieuwe superman op”, zegt Paul Van Den Bosch. “Wat komt er nog op de markt qua voeding en technologie die de mens nog iets verder kunnen pushen? Maar op dit moment zijn de limieten ongeveer bereikt.”