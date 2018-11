Topskiër zet meteen punt achter carrière nadat hij hoort van dubbele beenbreuk collega LPB

23 november 2018

11u04

Bron: dpa/afp 0

De Canadese skiër Erik Guay (37) heeft met onmiddellijke ingang een punt gezet achter zijn carrière. De regerende wereldkampioen Super-G zou normaal nog een seizoen verder doen, maar besloot de handdoek te werpen na de zware crash van zijn landgenoot Manuel Osborne-Paradis. Die liep gisteren bij een val op training in Lake Louise een dubbele beenbreuk op.

"Toen ik hoorde dat hij met een helikopter moest worden geëvacueerd, wist ik dat het geen goed nieuws was”, zegt Guay. “Ik dacht bij mezelf: wat als dit mij overkomt? Ik weet niet of ik dan de veerkracht zou hebben om terug te vechten. Dus de val speelde zeker mee in mijn beslissing.”

Guay werd in 2017 in Sankt Moritz wereldkampioen Super-G en pakte er zilver in de afdaling. Het was zijn tweede wereldtitel, na goud in de afdaling op het WK 2011 in Garmisch-Partenkirchen. De Canadees won ook vijf Wereldbekerwedstrijden en de Wereldbeker Super-G in 2010. Hij nam deel aan drie Olympische Spelen en greep enkele keren nipt naast een medaille. Zo werd hij vierde op de Super-G in Turijn (2006) en vijfde in de afdaling en Super-G in Vancouver (2010).

Guay sukkelde tijdens zijn carrière vaak met blessures en werd liefst zes keer aan de knie geopereerd. De Spelen van Pyeongchang in februari miste hij door rugproblemen.