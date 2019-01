Topskiër Marchant 2 jaar na horrorblessure eindelijk weer de Alpen in: "Mijn arts noemt me een mirakel” Bart Fieremans

08 januari 2019

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Arenthon: voor Armand Marchant (21) is het Franse bergdorp symbolisch. Hier traint de Belgische topskiër deze week en exact twee jaar na zijn horrorblessure voor het eerst weer in de Alpen. Met een ijzeren wil na zeven operaties: “Ik sta voor de uitdaging van mijn leven.”

7 januari 2017 was de onheilsdag voor Marchant. In de WB reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden valt hij ongelukkig. Een helikopter moet Marchant repatriëren. Zijn linkerbeen is zwaar gehavend: een complexe breuk aan het scheenbeen, gescheurde ligamenten én ontwrichte knieschijf. Een anticlimax voor Marchant: een maand eerder had hij in Val d’Isère als eerste Belgische man ooit punten gesprokkeld in een wereldbekerrace, als 18de in de slalom.

