Topskiër Hirscher denkt aan afdaling en super-G Redactie

20 maart 2018

10u02

Bron: anp 0 Meer Sport De Oostenrijkse topskiër Marcel Hirscher overweegt zijn aandacht te verleggen naar twee snellere ski-onderdelen, de afdaling en de super-G. De tweevoudig olympisch kampioen is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging.

"De stimulans bij mij is groot omdat ik elke dag beter wil worden", zei Hirscher tegen de Oostenrijkse zender ServusTV. "In de slalom en reuzenslalom is het moeilijk voor mij om nieuwe uitdagingen te vinden."

Hirscher heerste dit seizoen op die disciplines. Hij won de Wereldbekers op de slalom en reuzenslalom en ook voor het zevende jaar op rij de algemene Wereldbeker. Op de reuzenslalom en de combiné veroverde de Oostenrijker bij de Spelen in Zuid-Korea de olympische titel. Hirscher beseft wel dat winnen op de andere onderdelen minder vanzelfsprekend zal worden. "Ik zal op nul moeten beginnen. Maar ik sluit het zeker niet uit dat ik een overstap ga maken."