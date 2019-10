Topman UK Athletics stapt op na dopingschorsing Salazar LPB

08 oktober 2019

21u11

Bron: Belga 0

Neil Black stapt op als performance director bij UK Athletics. Black kreeg recentelijk heel wat kritiek over zich heen nadat Alberto Salazar een vierjarige schorsing had gekregen wegens dopingovertredingen. UK Athletics stelde Salazar in 2013 aan als consultant.

Salazar, die eerder door Black als ‘genie’ werd omschreven, coachte de Brit Mo Farah van 2011 tot 2017. In die periode won Farah vier olympische en zes wereldtitels op de 5.000 en 10.000 meter. Salazar werd onlangs voor vier jaar geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap (USADA). Hij ontkent dat zijn Nike Oregon Project doping heeft toegelaten en zal in beroep gaan tegen de schorsing.

Black, sinds september 2012 performance director, zal Farah zondag nog bijstaan in de marathon van Chicago. Eind oktober trekt hij de deur achter zich dicht bij UK Athletics.