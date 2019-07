Topman Internationale Zwembond aangeklaagd in moordzaak MMP

Het gerecht in Hongarije klaagt een gewezen voorzitter van de Hongaarse zwembond, die nu zetelt in de Internationale federatie FINA, aan voor betrokkenheid bij een moordaanslag. Tamas Gyarfas zou de opdrachtgever zijn van de moord in februari 1998 op mediamagnaat Janos Fenyo.

Op het moment van de feiten was Gyarfas net als Fenyo actief in de media. De twee waren zakelijke concurrenten en verwikkeld in een machtsstrijd. Volgens de speurders nam Gyarfas contact op met onderwereldfiguur Tamas Portik om Fenyo te elimineren. Portik liet de moord op zijn beurt uitvoeren door de Slovaak Jozef Rohac. Die schoot Fenyo neer in de straten van Boedapest en kreeg daar in 2017 levenslang voor. Portik moest dertien jaar in de cel.

Gyarfas kwam tijdens het onderzoek eveneens in het vizier van de speurders maar bleef na het betalen van een borg op vrije voeten. Mogelijk belandt hij binnenkort toch achter de tralies nu het gerecht nieuwe informatie in handen kreeg. Het zou gaan om geluidsfragmenten waarin Portik het heeft over de betrokkenheid van Gyorfas. Die heeft zijn onschuld altijd staande gehouden.

Tamas Gyarfas maakt sinds 2017 deel uit van het bestuur van de FINA. Tussen 1993 en 2016 leidde hij de zwembond van zijn land.