Tophengst Cabrio van de Heffinck neemt afscheid van de paardensport

13u27

Bron: Belga 1 AFP Meer Sport H&M Cabrio van de Heffinck heeft woensdagavond in Mechelen afscheid genomen van de paardensport. De 15-jarige schimmel wordt voortaan bij Zangersheide ingezet als dekhengst. De zoon van Cassini I vormde 9 jaar lang een team met Olivier Philippaerts. In 2012 wonnen Philippaerts en H&M Cabrio van de Heffinck de Grote Prijs van Spruce Meadows. In 2014 maakten ze deel uit van het Belgische team dat de landenwedstrijd in Aken won.

Sinds zijn 15e vormde Olivier Philippaerts een team met H&M Cabrio van de Heffinck. De combinatie legde samen een mooie weg af. De zege in de Grote Prijs van Spruce Meadows betekende de definitieve internationale doorbraak van Philippaerts. "Na 9 jaar samenwerking valt dit afscheid mij bijzonder zwaar, maar ik gun Cabrio zijn pensioen", liet de Limburger optekenen. "Ik heb zoveel aan hem te danken en ik geef grif toe dat ik hem zal missen. Mijn mooiste herinnering met Cabrio is natuurlijk onze zege in Spruce Meadows, maar daarnaast zijn er nog zoveel prachtige momenten die we samen beleefd hebben. Zijn grootste kwaliteit was zijn ingesteldheid. Hij wou altijd zijn best doen. Wij zijn beiden zonder ervaring aan een internationale carrière begonnen. Hij voelde goed aan dat ik nog veel moest leren. Daarom dat hij voor mij ook zo zijn best deed. Een betere gids voor mijn carrière kon ik mij niet inbeelden. We zullen samen geen wedstrijden meer rijden, maar hij zal wel nog vaak thuiskomen. Het grootste deel van het jaar zal hij doorbrengen op Zangersheide. Ik ben blij dat hij daar een goede thuis heeft gevonden."

EPA

Ook voor Ludo Philippaerts was H&M Cabrio van de Heffinck een uitzonderlijk paard. "Je gaat wereldwijd heel weinig paarden vinden die én de Grote Prijs van Calgary én de landenwedstrijd van Aken op hun palmares hebben", aldus vader Philippaerts. "Het is niet zeker dat Olivier ooit nog zo'n paard zal krijgen waar hij dat soort wedstrijden mee kan winnen. Afscheid nemen is altijd triest, maar Olivier moet nu de mooie herinneringen aan hem onthouden. Hij heeft zoveel aan dit paard te danken. Ook ik had een emotionele band met Cabrio. In Spruce Meadows eindigde ik 3e in de Grote Prijs, die door Olivier en Cabrio gewonnen werd. Het was mijn mooiste nederlaag ooit want mijn zoon had met een toppaard één van de mooiste wedstrijden van de wereld gewonnen. Cabrio was een paard voor specifieke wedstrijden waarin hij ongelofelijk kon pieken. Hij heeft tijdens landenwedstrijden talloze foutloze omlopen gereden. Dit jaar in Lummen maakte hij deel uit van het Belgische team. Het was hun laatste landenwedstrijd waarin ze opnieuw twee foutloze ronden reden. We nemen afscheid van een topatleet."

EPA Olivier Philippaerts op 1 december met Ustina Sitte2 tijdens de International Horse Show in de Friends Arena in Stockholm.