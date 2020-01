Topduel tussen Kipchoge en Bekele in marathon van Londen Redactie

17 januari 2020

10u46

Bron: Belga 0 Atletiek De twee snelste atleten ooit op de marathon gaan op zondag 26 april de strijd met elkaar aan in Londen. De organisatie maakte bekend dat na Eliud Kipchoge ook Kenenisa Bekele zijn deelname heeft toegezegd. De 37-jarige Bekele won eind september de marathon van Berlijn in 2u01:41, slechts twee seconden boven het wereldrecord van Kipchoge.

De 35-jarige Keniaan had een jaar eerder in de Duitse hoofdstad de 42,195 kilometer afgelegd in 2u01:39. Kipchoge deed afgelopen jaar alleen mee aan de marathon van Londen. Hij snelde in een parcoursrecord van 2u02:37 naar zijn vierde overwinning in de Engelse hoofdstad. Kipchoge kwam daarmee op gelijke hoogte met de Noorse Ingrid Kristiansen, die in de jaren tachtig vier keer zegevierde in Londen.

De Keniaan focuste zich daarna volledig op zijn poging om als eerste de marathon binnen de twee uur te lopen, in de zogeheten Ineos 1:59 Challenge. Met hulp van heel wat hazen slaagde die missie op 12 oktober. De olympisch kampioen van Rio 2016 legde de marathonafstand in Wenen af in 1u59:40, al wordt die tijd niet als wereldrecord erkend.

In Londen komt het nu tot een duel tussen Kipchoge en Bekele, de drievoudig olympisch kampioen op de baan uit Ethiopië. "Dit is de tweestrijd die de hele wereld wil zien", zegt marathondirecteur Hugh Brasher.

Kipchoge en Bekele kwamen elkaar vier keer eerder tegen in een marathon, waarvan twee keer in Londen (2016 en 2018). De Keniaan eindigde steeds voor zijn Ethiopische rivaal, wiens beste resultaat in Londen de tweede plek in 2017 was. "Ik heb in Berlijn bewezen dat ik de grootste wedstrijden ter wereld nog steeds in toptijden kan winnen", aldus Bekele. "Ik kijk ernaar uit om weer te racen tegen Eliud."