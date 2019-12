Topdarter stuurde naaktfoto naar schoonzusje Van Gerwen, nu pakt wereldkampioen revanche: “Ik haat hem tot op het bot” Yorick Groeneweg/GVS

14 december 2019

14u44

Bron: AD.nl 12 WK darts Een Nederlands onderonsje kende gisteren een wrange nasmaak op het WK darts. Wereldkampioen Michael van Gerwen klopte Jelle Klaasen en barstte op de persconferentie nadien in tranen uit. “Ik haat Jelle tot op het bot”, klonk het bij Van Gerwen. De reden? Jaren terug stuurde Klaasen een foto van zijn geslachtsdeel naar het minderjarige zusje van Van Gerwens vrouw. “Alles komt terug naar boven”, aldus de titelhouder.

Dat Klaasen enkele jaren geleden een foto van zijn geslachtsdeel naar het minderjarige zusje van Van Gerwens vrouw Daphne stuurde, is de wereldkampioen nog altijd niet vergeten. In tranen en af en toe met zijn handen voor zijn gezicht deed Michael van Gerwen gisteravond laat in de perskamer van Alexandra Palace een boekje open. Hoewel het al een hele poos geleden is, heeft de darter er nog altijd last van. Van Gerwen pakte wel sportief revanche. Na een duel vol haar en wrok klopte hij Klaasen - voormalig wereldkampioen in de BDO-bond - met 3-1.

“Als iemand zoiets stuurt naar het zusje van mijn vrouw, terwijl ze veertien was en een beperking heeft, dan ga je kapot”, vertelde Van Gerwen aangeslagen na de partij. Hij probeerde ermee duidelijk te maken waarom hij in Londen voor het oog van de wereld zo graag van z’n rivaal wilde winnen. “Ik wil boven het incident staan, maar nu komt het toch weer naar boven. Het lukt gewoon niet.” Van Gerwen maakte tijdens het duel een aangeslagen indruk. “Ik haat hem gewoon tot op het bot.”

130 FINISH!



A first 180 for Van Gerwen tees up a fantastic 130 finish on the bull! pic.twitter.com/SR94DnbfV7 PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Handshake

Voor een pijl het bord raakte, was al duidelijk dat de Brabanders elkaar niet kunnen luchten. De twee gaven elkaar bijvoorbeeld geen hand toen zij het podium betraden. Ze liepen elkaar straal voorbij. Dat Van Gerwen vanuit het publiek onsportief gedrag werd verweten, was voor hem reden om zich na de wedstrijd niet in te houden.

“Mensen verwachten veel van mij en hij is toch de underdog. Dan vragen ze zich ook af waarom ik hem geen hand geef. Daar word ik op afgerekend. Hoe oneerlijk is dat? Nu word ik door iemands anders stommiteiten gestraft. Ik heb er echt genoeg van.”

Taakstraf

Klaasen kreeg in 2012 een taakstraf van 16 uur en moest een schadevergoeding van 400 euro betalen voor het sturen van de foto. Hij maakte op het WK darts duidelijk niet te willen praten over zijn verhouding met Van Gerwen. “Daar ga ik niet op in.” En zeggen dat Klaasen en Van Gerwen voor het voorval zeer goede vrienden waren. “We zagen elkaar vijf dagen in de week en deden alles samen”, aldus Van Gerwen. “Maar als zoiets gebeurt, dan is er geen weg meer terug. Dit gaat nooit meer over.”