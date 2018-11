Topdarter Raymond van Barneveld openhartig: “Ik kamp al vier jaar met een depressie” LPB

15 november 2018

11u05

Bron: Helden/AD 0 Meer Sport Raymond van Barneveld kampt al vier jaar met een depressie. Dat zegt de Nederlandse topdarter in het tijdschrift Helden. Ondanks de diagnose van een burn-out is ‘Barney’ nog regelmatig actief op het dartspodium.

Van Barneveld, vijfvoudig wereldkampioen, is in het tijdschrift openhartig over zijn ziekte. “Je kunt wel spreken van een depressie waar ik al een jaar of vier in zit”, aldus de 51-jarige darter. “Het lichaam sputtert steeds meer tegen en ik heb geen zin om een keer neer te vallen. Mensen hebben het over een burn-out, die hebben ze in het ziekenhuis bij me vastgesteld.”

Desondanks heeft Van Barneveld nooit overwogen om een rustpauze in te lassen. Deze week nog, in de eerste ronde van de Grand Slam of Darts, werd hij kansloos van het podium geblazen door de Brit Michael Smith. “Wat moet ik? Als ik een half jaar stop om bij te komen, dan lig ik eruit en mag ik opnieuw beginnen. Het is anders dan niet naar je baas gaan. Ik ben mijn eigen baas. Ik ben al jarenlang amper thuis, dat valt me steeds zwaarder.”

Een nederlaag incasseren vindt Van Barneveld steeds moeilijker. “Telkens krijg ik weer die bokshandschoen op mijn kin, elke keer moet ik die nederlaag weer verwerken. Telkens weer die pijn, dat ben ik zat. Tegelijkertijd is de kick om dat podium op te gaan er nog.”

Overval

Wat ook niet hielp: een gewapende overval in zijn woning, begin dit jaar, dompelde Van Barneveld nog dieper in een crisis. “Die overval heeft een grote impact gehad. Vooral op mijn vrouw, want het is niet niks als je een pistool tegen je hoofd gedrukt krijgt. Vreselijk. Op het moment dat het gebeurde, was ik weer eens in het buitenland. En dat feit zorgt weer voor spanningen in onze relatie. De daders zijn gepakt en hebben bekend, maar daarvoor is de zaak voor Silvia natuurlijk nog niet gesloten.”