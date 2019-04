Topbokser die journaliste vol op de mond kuste, steekt hand nu toch in eigen boezem YP

09 april 2019

08u49

Bron: The Sun 0 Meer sport Nieuwe (toch ietwat verrassende) episode in de vete tussen de Bulgaarse topbokser Kubrat Pulev en journaliste Jenny ‘Sushe’ Ravalo. Pulev had Sushe na zijn gewonnen gevecht tegen de Roemeen Bogan Dinu vol op de mond gekust, waarna de twee kwistig met modder richting elkaar begonnen te gooien. Maar kijk: nu maakt de 37-jarige Bulgaar een bocht van 180 graden.

“Het spijt me. Ik heb enorm veel spijt van het voorval met de journaliste”, klinkt het nu schuldbewust. “Mocht ik de klok kunnen terugdraaien, zou ik dat natuurlijk nooit meer opnieuw doen. In elk geval moet ik nu door de storm heen. Ik doe nu eenmaal zulke dingen. Ik heb een vurig temprament en ik deed het puur uit blijdschap. De euforie in mij nam de bovenhand. Mensen die me nog maar een beetje kennen, weten dat ik Sushe niet meer zou kussen. Mocht God me laten terugkeren in de tijd, zou ik anders handelen. De drang die ik had om haar te kussen, kwam er niet om haar te mishandelen of tekort te doen. De kus was een uiting van blijdschap. Iedereen kan dat interpreteren zoals hij of zij dat wilt, maar het was mijn manier om te tonen dat ik blij was. Gewoon een gevoel, een heel sterk gevoel”, aldus Pulev, die wel ontkende dat hij haar ook bij de billen had gegrepen.

Ik tref geen blaam. Ik heb in heel mijn carrière al tienduizenden interviews gegeven en iedereen kent me als een vriendelijke en hoffelijke man Pulev, eerder in een interview

Zo maakt de Bulgaar ineens een bocht van 180 graden. Waar Sushe kort na de feiten nog dreigde met een rechtszaak, gaf hij in een interview bij het Duitse Bild eerder aan terug te willen vechten. “Die vrouw is totaal mijn type niet. Ik ben niet bang van haar gerechtelijke stappen. Als me dat uitkomt, zal ik nog video’s posten van haar (verwijzend naar de beelden van de lapdance die ze aan iemand uit zijn entourage gaf, nvdr). Want die heb ik. Ik tref geen blaam. Ik heb in heel mijn carrière al tienduizenden interviews gegeven en iedereen kent me als een vriendelijke en hoffelijke man. Maar zij (Jenny Sushe, nvdr) kwam al tijdens de weging vóór de kamp naar me toe en zei me dat we na mijn mogelijke zege gingen feesten!”, klonk het toen.

Afwachten of zijn excuses iets veranderen aan haar intenties om de zaak voor het gerecht te trekken...