Topbasketter Axel Hervelle zet punt achter zijn carrière bij de Belgian Lions: "Misschien wel de beste Belgische speler ooit" Redactie

15u08

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport Axel Hervelle zal niet meer in actie komen voor de Belgian Lions. De 34-jarige Luikenaar heeft die beslissing genomen omdat hij moeite had om de wedstrijden bij zijn club te combineren met de interlands met België.

"Ik moest eerlijk zijn met mezelf", legt Hervelle uit. "Ik heb mijn ganse carrière geïnvesteerd in mijn lichaam en verzorging, de reden dat ik een goed evenwicht vond tussen mijn club en de Belgian Lions. Ik voel nu echter dat het moeilijker wordt om beiden te combineren."

"In mijn hart zal ik altijd een Lion blijven", gaat onze landgenoot die actief is bij het Spaanse Bilbao voort. "Ik herhaal dat het een moeilijke beslissing is, maar ik denk ook dat het de juiste is. Op het niveau van de Belgian Lions hebben we een uitgebalanceerde groep met jonge mensen en talent en een aantal anciens om hen te begeleiden. Ik denk dat Sam Van Rossom, Jonathan Tabu, evenals Maxime De Zeeuw die nu bijna dertig jaar is, heel goed in staat zijn om deze rol van boegbeeld op zich te nemen."

"Ik vind het persoonlijk iets te vroeg, maar heb uiteraard begrip voor Axel en zijn situatie", reageerde bondscoach Eddy Casteels. "Ik ben twaalf jaar bondscoach en hij was steeds mijn verlengstuk op het parket. Een leider ook en voor mij één van de grootste Belgische spelers, misschien wel de beste ooit. We zullen enerzijds zijn nijdigheid tijdens de wedstrijden missen en anderzijds zijn leiderschap ernaast."

Hervelle (128 caps) was zestien jaar lid van de Belgian Lions. Hij zit in de legendarische 'Club 100' van de Lions en telt na Christophe Beghin (137) en Jef Eygel (134) de derde meeste selecties bij de nationale ploeg.