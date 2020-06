Tommie Smith, meer dan vijftig jaar na zijn iconisch gebaar: “Ik sta achter atleten die nu verandering willen”

21 juni 2020

09u34

Bron: Belga 0 Atletiek In 1968 werd Tommie Smith wereldberoemd met zijn Black Power groet op het podium van de 200 meter tijdens de Olympische Spelen in Mexico-Stad. Vandaag ziet hij de geschiedenis zich herhalen: “Het is tijd voor verandering”

Meer dan een halve eeuw later is de wereld, na de dood van George Floyd, opnieuw in de ban van protest tegen racisme en politiegeweld. Ook sporters laten zich horen. In het voetbal gaan de spelers massaal op de knie. “Dit is verandering”, zegt de 76-jarige Smith in een gesprek met dpa. “Deze sportlui veranderen iets door hun krachten te bundelen. Mensen zien dat en begrijpen dat het tijd is voor verandering. Ik sta heel erg achter deze atleten.”

In 1968 was er veel minder begrip voor protesterende topsporters. Zijn beroemde vuistgebaar betekende voor Smith, die van de Spelen werd weggestuurd, het einde van zijn carrière. Hij was op dat moment amper 24.

“Het uitroeien van racisme was toen mijn enige bekommernis. Ik heb er mijn toekomst voor opgeofferd”, blikt Smith terug. “Niemand had toen al zo’n gebaar gesteld. Toen ik terug in de VS was, was ik werkloos, verloor ik mijn vrienden. Het was een heel moeilijke tijd voor mij.”

Toch kwam er ook iets goeds voort uit de actie van Smith en zijn landgenoot John Carlos, die op het podium eveneens zijn vuist in de lucht stak. “Mexico-Stad was het moment waarop mensen zijn beginnen terugvechten”, gelooft Smith, die later leerkracht werd en veel contacten onderhield met andere atleten die protesteerden tegen rassenongelijkheid.

Vanuit het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft Smith na al die jaren nog geen verontschuldigingen ontvangen voor zijn gedwongen exit in 1968. “Nee, het IOC heeft nog geen excuses aangeboden”, bevestigt Smith. “Maar het is nooit te laat om het goede te doen. Nooit te laat.”

