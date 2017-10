Toma Nikiforov verovert zilver in Abu Dhabi 17u35

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport Toma Nikiforov (-100 kg) heeft de zilveren medaille veroverd op de Grand Slam van Abu Dhabi, zonder echt topjudo te laten zien. Benjamin Harmegnies (+110 kg) miste net het podium na verlies tegen de Israëliër Or Sasson.

Nikiforov (IJF 17) kreeg op weg naar de finale maar één topper te bekampen, in de halve finale stond hij tegenover de Hongaarse nummer 7 van de wereld Miklos Cirjenics (IJF 7). Daarin kwam hij al vroeg met een waza-ari op voorsprong. Cirjenics kon onze landgenoot verder niet meer in gevaar brengen en dus was de finale tegen de Rus Niiaz Bilalov (IJF 81), Europees beloftekampioen, een feit.



In de eindstrijd was Bilalov in de eerste minuut de meest aanvallende en dat werd beloond met een waza-ari. Nikiforov geraakte nadien nooit echt door de sterke verdediging van de Rus. Een minuut voor tijd lukte het dan toch één keer op een counter. Bilalov geraakte in een wurggreep en klopte af. Eerst kreeg Nikiforov de winnende ippon achter zijn naam. Maar de videorefs draaiden die beslissing terug omdat de wurggreep uitgevoerd werd door een been bovenop de hals en dat is in judo niet toegelaten. Nikiforov voelde dat hij kon winnen en trok ten aanval. Maar de Rus counterde perfect en kon zo een ippon scoren.



De zilveren medaille is pas het tweede eremetaal van het jaar voor Nikiforov. Op de Grand Prix van Düsseldorf van eind februari veroverde onze landgenoot het goud.



Benjamin Harmegnies (IJF 42) mocht via de herkansingen voor brons vechten in de categorie boven 100 kilogram. Hij kon zijn tegenstrever nooit in gevaar brengen. De Israëlier Or Sasson (IJF 17), die in de Verenigde Arabische Emiraten niet onder eigen vlag mocht kampen maar wel onder die van de Internationale Judofederatie, smoorde iedere aanvalspoging van onze landgenoot in de kiem en kon anderhalve minuut voor tijd de winnende waza-ari scoren.

belga

Lees ook: Dirk Van Tichelt grijpt naast brons in Abu Dhabi