Toma Nikiforov staat in halve finales EK judo

28 april 2018

14u04

Bron: Belga 1 Meer Sport Op de slotdag van het EK judo in het Israëlische Tel Aviv heeft Toma Nikiforov zich geplaatst voor de halve finales in de klasse tot 100 kg.

De nummer zes van de wereld was in zijn eerste kamp in groep B met ippon te sterk voor de Italiaan Giuliano Loporchio (IJF 34). Aansluitend klopte de Brusselaar, al goed voor EK-zilver (2016) en EK-brons (2015), de Litouwer Karolis Bauza (IJF 108) met waza-ari. In zijn kwartfinale zette de 25-jarige Nikiforov de Rus Niiaz Bilalov (IJF 18) opzij met een ippon na amper 48 seconden.

Om de finale te halen, moet hij voorbij de Wit-Rus Daniel Muteke (IJF 50).

Naast Nikiforov stapten nog drie Belgen vandaag de tatami op, maar zij deden het minder goed.

Andere Belgen

Joachim Bottieau (IJF 61) vloerde in de eerste ronde van de klasse tot 90 kg de Cyprioot Georgios Kroussaniotakis (IJF 256) met ippon. Tegen de Georgiër Ushangi Margiani (IJF 14) ging de winnaar van EK-brons in 2012 en 2013 met waza-ari onderuit.

Voor Benjamin Harmegnies (IJF 41) eindigde het EK in de klasse boven 100 kg na een kamp. Hij verloor met ippon (na drie bestraffingen) van de Bosniër Harun Sadikovic (IJF 57).

Een Belgische vrouw kwam zaterdag in actie. Sophie Berger (IJF 102) onderging in de min 78 kg tegen de Nederlandse Karen Stevenson (IJF 6) de wet van de sterkste en kreeg een ippon aangesmeerd.

Vrijdag zorgde Sami Chouchi voor de eerste Belgische medaille. In de klasse tot 81 kg won hij zilver.

