Toma Nikiforov meteen uitgeschakeld bij comeback op Grand Slam judo in Düsseldorf YP

24 februari 2019

12u00

Na een revalidatie van zes maanden en één week na een knieoperatie heeft de comeback van judoka Toma Nikiforov (-100 kg) op de Grand Slam van Düsseldorf maar één wedstrijd geduurd. Hij was ervan overtuigd dat hij een ippon had gescoord, maar na zorgvuldige evaluatie bleek die naar zijn Zwitserse opponent te gaan, die tot overmaat van ramp geblesseerd afgevoerd moest worden.

De eerste wedstrijd van Toma Nikiforov (IJF 12) tegen de boomlange Zwitser Otto Imala (IJF 70) draaide na iets meer dan vier minuten in de verlengingen uit op een anticlimax voor de Europees kampioen. Op een laatste aanval van de Zwitserse kampioen leek Nikiforov perfect te counteren. De zege met ippon leek binnen voor de Brusselaar. Maar die ippon verscheen op het scorebord ten voordele van de Zwitser. Aan de jurytafel werden de beelden uitvoerig bekeken en de jury bevestigde de ippon voor de Zwitser.

Coach Damiano Martinuzzi ging eveneens naar de jurytafel om de beelden te bekijken en moest toegeven dat er een juiste beslissing was genomen. "De eerste aanval kwam van de Zwitser en Toma counterde perfect, maar Imala kon zijn been aan het been van Toma inhaken en dus is het volgens de nieuwe reglementen correct om de eerste aanvaller met de score te belonen", verduidelijkte hij nadien in de mixed zone.

"Uiteraard komt het hard aan voor Toma, maar we moeten realistisch blijven. Door het feit dat de Zwitser een kop groter was, werd het een aartsmoeilijke wedstrijd voor hem", aldus Martinuzzi. "Maar wij moeten door deze zure appel heen bijten. Het is even duidelijk als logisch dat Toma nog wedstrijdritme ontbeert, waardoor hij na twee minuten al op zijn adem trapte. Maar dat kan je alleen maar oplossen door zoveel mogelijk wedstrijden te kampen. Op training is Toma conditioneel al in orde, maar een lichaam moet wennen aan stress. We dienen Toma nog af te trainen richting het juiste gewicht, en dat kan alleen maar door deel te nemen aan toernooien. In dat opzicht blijft het een goede beslissing om onmiddellijk op het allerhoogste niveau terug van start te gaan. Het is de snelste weg om opnieuw aan de top te geraken. Heel belangrijk is daarenboven dat de knie van Toma volledig terug in orde blijkt te zijn. De rest is gewoon een kwestie van tijd en wedstrijden.”