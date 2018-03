Toma Nikiforov kampt om goud in klasse tot 100 kg op Grand Slam judo in Ekaterinburg TLB

18 maart 2018

10u58

Toma Nikiforov heeft zich op het grandslam judo in het Russische Ekaterinburg geplaatst voor de finale in de klasse tot 100 kg.

Nikiforov, nummer 10 van de wereld, was vrij in de eerste ronde. Daarna versloeg hij in zijn poule de Mongool Otgonbaatar Lkhagvasuren (IJF 45) en de Let Jevgenijs Borodavko (IJF 25) met ippon. In de halve finale vloerde Nikiforov de Nederlandse topper Michael Korrel (IJF 2) met waza-ari.

Om zijn allereerste grandslamtoernooi te winnen, moet de 25-jarige Brusselaar (vicewereldkampioen in de open klasse) voorbij de Rus Niyaz Ilyasov (IJF 20).

Sami Chouchi (IJF 41) kende zondag minder succes. Hij ging in zijn eerste kamp in de categorie tot 81 kg met waza-ari onderuit tegen de Brit Stuart McWatt (IJF 52).

Zaterdag eindigde Anne-Sophie Jura (IJF 35) als zevende in de klasse tot 48 kg.