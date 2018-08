Toma Nikiforov geeft forfait voor WK judo en is half jaar buiten strijd: "Blessures horen helaas bij topjudo" YP

21 augustus 2018

13u55

Bron: Belga 0 Meer Sport Toma Nikiforov zal wegens een zware knieblessure niet aantreden op het WK judo in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe (20-27 september). Dat heeft de regerende Europese kampioen in de categorie tot 100 kg vandaag bevestigd.

Nikiforov blesseerde zich ruim een week geleden op de Grand Prix in Boedapest aan zijn rechterknie. Hij heeft daarbij een scheur opgelopen in de voorste kruisband en moet geopereerd worden.

De Brusselaar, vierde op de wereldranking bij de -100 kg, kroonde zich in april in Tel Aviv tot Europees kampioen. Vorig jaar pakte hij zilver op het WK judo in de open klasse, na een nederlaag in de finale tegen de Franse topfavoriet Teddy Riner.

Nikiforov: "Blessures horen helaas bij topjudo"

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld dat ik het WK mis, maar het is beter dat dit me nu overkomt in plaats van zes maanden voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio", verklaarde Nikiforov - vijf à zes maanden buiten strijd.

"Eigenlijk zou ik wel kunnen proberen aan te treden op het WK, met het risico een nog zwaardere blessure op te lopen. Ik wil mijn lichaam dat niet aandoen, er komen nog WK's", aldus Nikiforov. "Blessures horen helaas bij topjudo. Hoe meer kampen je afwerkt en hoe meer je traint, hoe meer kans je hebt op blessures."