Toma Nikiforov en Charline Van Snick krijgen eerste Gouden Kimono's

14u18

Bron: Belga 0 photo_news Toma Nikiforov. Meer Sport Toma Nikiforov en Charline Van Snick zijn gisteren gehuldigd in Mont-Saint-Guibert. Daar werden dit jaar voor het eerst de Gouden Kimono's uitgedeeld door de Franstalige Judofederatie (FFBJ).

De 24-jarige Nikiforov (-100 kg) werd dit seizoen in het Marokkaanse Marrakech vicewereldkampioen in de open categorie. In de finale moest hij het hoofd buigen voor Teddy Riner, tweevoudig olympisch kampioen in de klasse boven 100 kilogram. Verder won Nikiforov de Grand Prix van Düsseldorf.

De 27-jarige Van Snick toonde dit seizoen dat ze haar overgang van de categorie tot 48 kg naar de -52 kg goed verteerd heeft, met onder meer een gouden medaille op de Grand Slam van Abu Dhabi.

Overzicht Gouden Kimono's:

Gouden Kimono "alle categorieën": Toma Nikiforov (Royal Crossing Club Schaerbeek)

Mannen senioren: Toma Nikiforov (Royal Crossing Club Schaerbeek)

Vrouwen seniores: Charline Van Snick (Bushido Saive)

U21 jongens: Naoufal Ez-Zerrad (Budo Bruxelles)

U21 meisjes: Gabriella Willems (Judo Club Andrimont)

U18 jongens: Malik Umayev (Royal Judo Club Visétois)

U18 meisjes: Alessia Corrao (Royal Judo Club Visétois)

U15 jongens: Noah Kempen (Royal Crossing Club Schaerbeek)

U15 meisjes: Leyla Kluckers (Bushido Saive)

photo_news Charline Van Snick .

