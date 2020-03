Tom Brady heeft al nieuwe club: superster zet carrière verder bij de Tampa Bay Buccaneers Redactie

18 maart 2020

09u16 0 NFL American Football-superster Tom Brady heeft met Tampa Bay Buccaneers een nieuwe club gevonden. Dat berichten diverse Amerikaanse media. Het nieuws zou woensdagavond officieel worden bevestigd.

De 42-jarige quarterback is met zes Super Bowls op zijn erelijst, een record, een levende legende in het American Football. De echtgenoot van topmodel Gisèle Bündchen maakte dinsdag bekend zijn contract bij New England Patriots niet te verlengen. Daardoor komt hij na twintig seizoenen bij hetzelfde team als free agent op de markt.

In Florida kan Brady bij de Buccaneers jaarlijks 30 miljoen dollar (27,2 miljoen euro) opstrijken. Voor hoeveel seizoenen hij zal tekenen, is niet bekend.