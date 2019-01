Tom Brady: de quarterback van 41 die aan de zijde van Braziliaans supermodel de geschiedenisboeken van de Super Bowl blijft herschrijven Yari Pinnewaert

31 januari 2019

14u04

Bron: CBSSports, Boston.com, Eleven, Gracenote 133 Meer Sport Zondagnacht zijn de ogen gericht op Atlanta. De 53ste editie van de Super Bowl tussen de New England Patriots en de Los Angeles Rams zal er namelijk worden afgewerkt in het prachtige Mercedes Benz Stadium. De Patriots staan al voor de elfde keer in de grote finale van het American Football-seizoen en ze willen zondag dan ook maar wat graag hun zesde oppergaai afschieten. Daarvoor rekenen ze in elk geval op Tom Brady, de nu al legendarische quarterback Tom Brady.

Tom Brady, 41 intussen, is volgens velen nu al de beste aller tijden. Misschien enkele cijfers om te verklaren dat dat nog niet eens zo'n gekke gedachte is:

• Het wordt straks de negende Super Bowl voor Brady, waardoor hij het record dat hij vorig jaar al verbeterde nog scherper zal stellen;

• Met al acht deelnames aan de Super Bowl op de teller, heeft hij op z’n eentje al drie finales meer gespeeld dan de volledige 53-koppige ploeg van de Los Angeles Rams;

• Hij kan de eerste speler ooit worden met zes Super Bowls achter zijn naam. Nu deelt hij zijn record (5) nog met Charles Haley, die er twee won met de San Francisco 49ers en drie met de Dallas Cowboys;

• Hij heeft nu al het Super Bowl carrièrerecord voor meest gegooide passes (357), meest geslaagde passes (235), passing yards (2.576) en touchdownpasses (18);

• Hij werd verkozen tot Most Valuable Player in vier van de vijf Super Bowls die hij en de New England Patriots op zak staken. Ook hier is hij momenteel recordhouder en mogelijk stelt hij dat dus nog een beetje scherper.

Maar na zo’n rijkgevulde carrière op pensioen gaan? Geen denken aan. “Er is nul procent kans dat ik stop na de Super Bowl”, zo herhaalde hij vorige week nog maar een keer tijdens een persbabbel. “Ik heb het gevoel dat ik de vraag over het eind van mijn carrière heel vaak krijg. Ik antwoord steeds hetzelfde, maar niemand wil het blijkbaar geloven. Ik heb 45 als mijn doel gesteld, maar zoals ik al eerder zei: het zal heel moeilijk worden om nog zo lang mee te gaan. Ik weet hoe zwaar het afgelopen jaar was en hoeveel ik er moet voor doen, maar hopelijk trek ik daar ook lessen uit naar volgend jaar toe. Élk jaar is loodzwaar.”

Spartaans regime

Brady moet er héél wat voor over hebben, om zo fit te blijven. Naast het harde labeur op training bij de Patriots, volgt de Amerikaan ook nog een strikt dieet. Het grootste deel van het jaar eet hij geen vlees, al maakt hij tijdens de wintermaanden (tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen en dus in de aanloop naar de Super Bowl) wel al eens een uitzondering. En hij let niet enkel op zijn eten: zo drinkt hij per dag naar verluidt 25 glazen water om gedehydrateerd te blijven. Zijn doen en laten wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Alex Guerrero, zijn personal trainer.

Maar zoals het aloude cliché luidt: achter elke sterke man, staat een sterke vrouw. “Mijn vrouw steunt me om door te doen tot mijn 45”, liet Brady eerder al optekenen. “Zij neemt alle beslissingen voor ons gezin, dus ik hoop dat ze me nooit zal zeggen dat het beter is om te stoppen met American football.”

Zijn vrouw is natuurlijk Gisele Bündchen, het gewezen Braziliaanse supermodel. “Hij heeft een hersenschudding gehad in 2016, maar we praten er niet over omdat het voor spanningen zorgt”, verklaarde de 36-jarige Bündchen toen bij ‘CBS This Morning’. “Ik denk dat al die agressiviteit in zijn sport niet heel goed kan zijn voor het lichaam, het is geen goede zaak voor hem. Ik zou graag hebben dat hij in goede gezondheid blijft verkeren en dat we samen leuke dingen kunnen blijven doen tot we 100 jaar zijn.”

Vijf dingen die u waarschijnlijk nog niet wist over Tom Brady:

1. Voor zijn eerste Super Bowl deed hij een dutje van een halfuur in de kleedkamers: "12 minuten later liepen we op het veld"

2. American Football is niet de enige sport waar Brady aanleg voor heeft. In 1995 kon hij terecht bij de Montreal Expos in de Major League Baseball, maar uiteindelijk weigerde Brady te tekenen.

3. Brady komt uit een getalenteerde familie: ook zijn drie oudere zussen Nancy, Maureen (beiden softball) en Nancy (voetbal) kregen een beurs omwille van hun sportieve aanleg.

4. Brady stelt dat hij elke dag "om half 9 gaat slapen".

5. Het gezin-Brady heeft ook drie honden: Fluffy, Scooby en Lua.