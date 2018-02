Tom Brady: de quarterback van 40 die aan de zijde van Braziliaans supermodel de geschiedenisboeken van de Super Bowl blijft herschrijven Yari Pinnewaert

03 februari 2018

08u15

Bron: CBSSports, Boston.com, Eleven, Gracenote 0 Meer Sport Zondagnacht zijn de ogen gericht op Minneapolis. De 52ste editie van de Super Bowl tussen de New England Patriots en de Philadelphia Eagles zal er namelijk worden gespeeld in het prachtige U.S. Bank Stadium. Herhalen de Patriots het kunstje uit februari 2005 en volgen ze zichzelf op? Daarvoor rekenen ze in elk geval op Tom Brady, de nu al legendarische quarterback Tom Brady.

Tom Brady, 40 intussen, is volgens velen nu al de beste aller tijden. Misschien enkele cijfers om te verklaren dat dat nog niet eens zo'n gekke gedachte is:

• Het wordt straks de achtste Super Bowl voor Brady, waardoor hij het record dat hij vorig jaar al verbeterde nog scherper zal stellen;



• Hij kan de eerste speler ooit worden met zes Super Bowls achter zijn naam. Nu deelt hij dat record nog met Charles Haley, die er twee won met de San Francisco 49ers en drie met de Dallas Cowboys;



• Hij heeft nu al het Super Bowl carrièrerecord voor meest gegooide passes (309), meest geslaagde passes (207), passing yards (2.071) en touchdownpasses (15);



• Hij werd verkozen tot Most Valuable Player in vier van de vijf Super Bowls die hij en zijn team op zak staken. Vier is momenteel het record, mogelijk wordt ook dat nog scherper gesteld.



• Hij zal bij aanvang zondagnacht 40 jaar en 185 dagen jaar oud zijn, wat van hem de oudste starter in de grote finale ooit zal maken.

Maar op pensioen gaan? Daar is Brady nog niet bezig. "Natuurlijk, er kan van alles gebeuren, maar ik wil blijven spelen zolang ik dit hoge niveau kan vasthouden", zei de absolute vedette van New England Patriots enkele dagen geleden nog. "Ik wil geen last zijn voor het team, maar ik zie op dit moment geen redenen om door te gaan. Ik slaag er nog steeds in met overgave mezelf het hele jaar goed te verzorgen", aldus Brady. Maar hij is (zelfs half geblesseerd) nog lang geen "last voor het team"...

Handblessure

De Amerikaan had onlangs namelijk te kampen met een handblessure. Zo kreeg hij na een onzacht contact met de helm van een ploegmaat in de aanloop naar de halve finale tegen de Jacksonville Jaguars (21 januari) twaalf hechtingen in de rechterhand. Ondanks die blessure speelde hij toch én hij zorgde er bijna in zijn eentje voor dat de Patriots in het laatste quarter een achterstand van 10 punten ombogen in een 24-20-zege. Een prestatie die herinneringen opriep aan de miraculeuze ommekeer in de Super Bowl van vorig jaar, toen de Patriots 19 punten goedmaakten in het vierde quarter en uiteindelijk wonnen na verlengingen.

Om nog even op dat pensioen terug te komen: in mei vorig jaar had Brady nog aangegeven dat hij zelfs graag tot zijn 45 jaar actief zou blijven. “Mijn vrouw steunt me in dat project”, hij toen bij ESPN. “Zij neemt alle beslissingen voor ons gezin, dus ik hoop dat ze me nooit zal zeggen dat het beter is om te stoppen met American football.”

Zijn vrouw is natuurlijk Gisele Bündchen, het gewezen Braziliaanse supermodel. “Hij heeft een hersenschudding gehad in 2016, maar we praten er niet over omdat het voor spanningen zorgt”, verklaarde de 36-jarige Bündchen toen bij ‘CBS This Morning’. “Ik denk dat al die agressiviteit in zijn sport niet heel goed kan zijn voor het lichaam, het is geen goede zaak voor hem. Ik zou graag hebben dat hij in goede gezondheid blijft verkeren en dat we samen leuke dingen kunnen blijven doen tot we 100 jaar zijn.”

Sinds vorige week wordt er trouwens exclusief op Facebook trouwens een documentaire die inkijk geeft in het leven van de gevierde quarterback.

One year later... Check out the first episode of Tom vs Time with the link in my bio! Een foto die is geplaatst door null (@tombrady) op 25 jan 2018 om 18:48 CET

Vijf dingen die u waarschijnlijk nog niet over hem wist:

1. Voor zijn eerste Super Bowl deed hij een dutje van een halfuur in de kleedkamers: "12 minuten later liepen we op het veld"

2. American Football is niet de enige sport waar Brady aanleg voor heeft. In 1995 kon hij terecht bij de Montreal Expos in de Major League Baseball, maar uiteindelijk weigerde Brady te tekenen.

3. Brady komt uit een getalenteerde familie: ook zijn drie oudere zussen Nancy, Maureen (beiden softball) en Nancy (voetbal) kregen een beurs omwille van hun sportieve aanleg.

4. Brady kruipt stelt dat hij elke dag "om half 9 gaat slapen".

5. Het gezin-Brady heeft ook drie honden: Fluffy, Scooby en Lua.

