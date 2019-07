Tom Boon verlaat Racing en ondertekent een contract voor vijf seizoenen bij Léopold Redactie

19 juli 2019

13u37

Bron: Belga 0 Hockey Tom Boon, de topaanvaller van de Red Lions, heeft een contract voor vijf seizoenen ondertekend bij Léopold, de regerend landskampioen in het hockey. De 29-jarige Brusselaar verlaat na acht jaar Racing en vervoegt bij Léopold Maxime Plennevaux, een andere aanvaller van de Red Lions die na twee jaar in buitenlandse loondienst terugkeert naar ons land.

De transfer van Boon hing al een tijdje in de lucht. "Maar het was dan ook geen makkelijke keuze", benadrukte Boon, meervoudig topschutter van de Audi Hockey League. "Racing is de club van mijn hart. Ik had er nog een contract tot 2021 en wilde de club enkel verlaten op een manier waar iedereen zich in kon vinden. Ik had nood aan een nieuwe uitdaging in mijn carrière. Die vind ik bij Léopold. En het is niet zo dat ik ver van huis ga spelen. Léopold is net als Racing een familiale club, met echte clubmensen die zich in de schaduw uit de naad werken."

Tom Boon, die met de Red Lions wereldkampioen, vice-olympisch kampioen en vice-Europees kampioen werd, bracht als eerste hockeyer het professionalisme binnen in de Belgische hockeywereld. Naast zijn sportieve carrière ontwikkelde hij zijn eigen 'Tom Boon Academy' en de aanvaller verbindt zijn naam ook geregeld aan lucratieve commerciële doeleinden. Hij keek bij zijn nieuwe club ook al vooruit naar de toekomst. "Ik zou het wel leuk vinden om ook na mijn carrière in een structuur als die van Léopold verder te werken. Maar hier is nog niets over vastgelegd. Ik focus momenteel nog volledig op mijn sportieve carrière. Er wachten mij ongetwijfeld nog enkele mooie jaren.”