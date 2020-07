Toles, in 2018 nog top bij de LA Dodgers, als dakloze opgepakt op luchthaven: “Andrew heeft hulp nodig” ODBS

01 juli 2020

16u02

Bron: USA Today 2 Baseball In 2018 nog een ster bij de LA Dodgers en meer dan 1 miljoen dollar verdiend, maandag als dakloze opgepakt nadat hij op verboden terrein lag te slapen op de luchthaven van Key West in Florida. Het schrijnende verhaal van Andrew Toles (28) slaat de baseballwereld en vooral zijn gewezen collega’s met verstomming, zijn familie vraagt om hulp.



Ook na meerdere waarschuwingen van de politie om de achterkant van het postgebouw op de luchthaven te verlaten, gehoorzaamde Toles niet. Hij werd opgepakt met in zijn bezit alleen een zwarte rugzak. Zijn borgtocht bedraagt 500 dollar, donderdag komt zijn zaak voor. Sinds dat nieuws reikt menig ex-ploegmaat bij de Dodgers een hand, maar volgens de familie weigert Toles alle hulp. Bij ‘USA Today’ stellen ze dat de baseballspeler leidt aan schizofrenie en een bipolaire stoornis, die hem constant van stad tot stad doet vluchten. Slechts wanneer hij opgepakt wordt, weet zijn familie waar Toles is en dat hij überhaupt nog leeft.

Volgens zijn zus Morgan vertoont Andrew al heel zijn leven grillig gedrag dat zijn baseballcarrière soms beïnvloedde, maar dat de echte problemen anderhalf jaar geleden gestart zijn. Op het einde van het seizoen in 2018 plaatste zijn familie hem in een psychiatrische instelling. Die verliet hij na twee weken al, waarna hij in nog maar liefst 20 verschillende ziekenhuizen binnen en snel weer buiten gewandeld is.

In februari 2019 richtte Toles’ moeder zich rechtstreeks tot de Dodgers nadat hij een accident had veroorzaakt met zijn wagen en daarna in de woestijn was teruggevonden, uitgedroogd en zonder enig besef waar hij zich bevond. De Dodgers zorgden voor gepaste mentale hulp en hij bleef nu wel binnen. Maar Toles bleeft niet lang op het rechte pad en in Phoenix vertoonde hij opnieuw vreemd gedrag, al dan niet omdat hij stopte met het nemen van zijn medicatie. Zijn nonkel en vader, ook een gewezen baseballspeler bij New Orleans Saints, zochten hem op om Andrew onder hun hoede te nemen, maar hij vluchtte en verbrak alle contact.

Telkens je hoort dat hij opgepakt is, ben je opgelucht omdat hij nog leeft. Maar hij blijft weglopen, alsof iemand achter hem aanzit. Hij heeft echt hulp nodig voor het te laat is Vader Alvin Toles, zelf gewezen baseballprof

Morgan Toles vraagt nu dat haar broer onder voogdijschap geplaatst wordt, het laatste redmiddel om hem uit de vicieuze cirkel te houden volgens haar. Want nu kunnen ze hem tot niets verplichten en kan hij, eenmaal weer vrij, in principe opnieuw overal naartoe reizen. De familie heeft Toles’ toestand lang louter met de Dodgers gedeeld, maar nu beseffen ze dat er niets meer te verbergen is.

“Je huilt elke dag, je bidt elke dag”, aldus Alvin Toles. “Telkens je hoort dat hij opgepakt is, ben je opgelucht omdat hij nog leeft. Nu weet iedereen dat hij mentaal ziek is. Misschien was dat de wil van God - dat iedereen het weet en hulp kan bieden. Want nu blijft hij weglopen, alsof iemand achter hem aanzit. Hij heeft echt hulp nodig voor het te laat is.”

Ochtendshift in warenhuis

Andrew Toles kende een steile opgang bij de Dodgers in 2016 toen hij er uitgroeide tot sterspeler. Maar in mei 2017, liep hij een zware knieblessure op waarvoor hij meer dan een jaar nodig had om te herstellen. Ook daarvoor sukkelde hij al met de mentale gezondheid. Bij Tampa Bay was hij in 2013 hun speler van het jaar op het minor-niveau, alleen om in 2015 zijn contract te laten aflopen. Toen de Dodgers hem een nieuwe kans gaven, deed hij de ochtendshift in de diepvriesafdeling van een warenhuis.

