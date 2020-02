Tokio in de greep van coronavirus in aanloop naar marathon: “Zelfs de honden dragen mondmaskers” Redactie

28 februari 2020

15u45

Bron: Belga 0 Atletiek Over het coronavirus is het laatste woord nog niet geschreven. Bashir Abdi loopt zondag de marathon van Tokio en vertoeft sinds woensdag in de Japanse hoofdstad. De Belgische recordhouder op de marathon is onder de indruk van hoe het virus de stad in haar greep houdt. “De ziekte leeft hier echt, zelfs de honden dragen mondmaskers”

“Het begon al toen ik aankwam op de luchthaven. Iedereen zijn temperatuur werd gemeten en je kreeg een mondmasker mee”, zegt Abdi vanuit Tokio. “Eens in de stad zag ik dat zelfs de honden mondmaskers dragen, of toch die van de rijke mensen. De ziekte leeft hier echt.” De 38.000 recreanten die ingeschreven waren voor de marathon van Tokio, een van de zes World Majors, mogen niet deelnemen omwille van het coronavirus. Alleen de elitewedstrijd gaat door. “Jammer, want bij een Major hoort een massa mensen. Nu gaan we daar staan met ocharme honderd man”, aldus Abdi.

De Gentenaar vreesde even dat zijn eigen wedstrijd, de laatste grote test in aanloop naar de Spelen, ook in het water zou vallen. In Japan zijn volgens de laatste gegevens 210 bevestigde besmettingen met het coronavirus. “Ik zat met een hoop twijfels, omdat ik niet wist of de wedstrijd zou doorgaan. En ook nu ze wel doorgaat, zit ik hier met een raar gevoel, omdat alle maatregelen je constant aan de ziekte doen denken.”