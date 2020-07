Toestand van Nederlandse shorttrackster Lara van Ruijven blijft kritiek XC

De Nederlandse shorttrackster Lara van Ruijven is de afgelopen dagen redelijk goed doorgekomen in het Franse ziekenhuis in Perpignan. Haar medische situatie is ongewijzigd kritiek, zo laat schaatsbond KNSB weten. Van Ruijven ligt nog steeds op de intensive care, waar ze in een kunstmatig coma wordt gehouden.

Hoe lang deze situatie gaat duren valt niet te voorspellen. De behandeling is complex. Wereldkampioene Van Ruijven werd op 25 juni met gezondheidsklachten opgenomen. In het ziekenhuis leidde een auto-immuunreactie tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen.

De afgelopen dagen traden nieuwe complicaties op, die de artsen wel weer onder controle hebben gekregen. "We hopen op een wonder", zegt Van Ruijvens vriend Ivar. "De verzorging die Lara krijgt is uitstekend, maar haar toestand blijft zorgwekkend. Waar we veel steun uit putten zijn alle appjes, e-mails en andere sterkte-wensen die we vanuit heel de wereld ontvangen.”