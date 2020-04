Toeschouwer daagt Tiger Woods en zijn caddie voor de rechter XC

09 april 2020

09u34 1 Golf Golfvedette Tiger Woods en zijn caddie Joe LaCava worden door een inwoner van Florida voor de rechter gedaagd. Die zegt dat hij gewond raakte toen hij door de caddie tijdens een toernooi in 2018 op de grond werd geduwd.

De zaak werd dinsdag ingeleid voor een rechtbank in Pinellas County (Florida). Klager Brian Borruso eist 30.000 dollar (27.650 euro) van Woods na een incident dat gebeurde tijdens het Valspar Championship van 2018 in Tampa Bay. Hij werd toen naar eigen zeggen door de caddie van Woods op de grond geduwd toen hij een selfie wilde nemen op het moment dat Woods zich op de achtergrond klaarmaakte om aan hole dertien een bal te slaan.

Borruso kwam tussen de andere toeschouwers ten val en had verzorging in het ziekenhuis nodig. Over de aard van zijn verwondingen wordt geen extra info gegeven.

Woods moet zich nu voor de rechter verantwoorden als werkgever van de caddie. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de daden van de man tijdens een toernooi.

Het incident werd vastgelegd op een video. Daarop zijn ook stemmen te horen. De advocaat van de klager lanceerde een oproep aan getuigen om zich te melden. “Wij vragen iedereen die op dat moment daar was om ons te contacteren en te laten weten of ze iets hebben gezien, weten wiens stemmen het zijn of zelf videobeelden of foto’s van het incident hebben gemaakt”, aldus advocaat Josh Dreschel. “Jammer genoeg weigert het PGA-circuit mee te werken. We zijn nochtans zeker dat ze een video van het incident hebben.”