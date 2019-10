Toekomst Aalstar onzeker door problemen rond overdracht stamnummer

07 oktober 2019

Bron: Belga 0 Basketbal Okapi Aalstar verkeert in zwaar weer. De overdracht van het stamnummer van de club van de voormalige vzw naar de nieuwe cvba Tragel Invest zou niet volgens het reglement gebeurd zijn. Alle wedstrijden van de club werden geannuleerd door Basketbal Vlaanderen, met uitzondering van de eersteklasseploeg. De Pro Basketball League beslist dinsdag of Aalstar zaterdag in de EuroMillions Basket League kan aantreden tegen Bergen.

“Een overdracht heeft plaatsgevonden tussen een oude vzw en een nieuwe structuur”, stelt Marc Verlinden, voorzitter van Basketbal Vlaanderen. “Maar ze hebben de rechten verkocht aan de nieuwe vennootschap, zonder rekening te houden met de federatie en de financiële en administratieve gevolgen.” Volgens Verlinden kan de club in het slechtste geval verdwijnen. “Dat is uiteraard een scenario dat we niet willen zien gebeuren.”

“Met grote verbazing namen we vandaag kennis van enkele persberichten aangaande onze favoriete club. We hebben hier akte van genomen en overleggen morgen met de bevoegde instanties. Later meer”, reageerde het bestuur van Okapi Aalstar intussen.