Toch doping op EK skeeleren Redactie

23 augustus 2018

12u31

Bron: Belga 0 Meer Sport De Italiaanse inlineskater Giulia Lollobrigida is voorlopig geschorst wegens doping. Dat heeft het Italiaanse Antidopingagentschap bekendgemaakt.

De jongere zus van meervoudig wereldkampioene Francesca Lollobrigida maakte deze week deel uit van de nationale ploeg die meedoet aan de Europese kampioenschappen skeeleren in Oostende. Met haar zus en Giorgia Bormida eindigde de 24-jarige Giulia Lollobrigida achter België als tweede bij de aflossing over 3.000 meter op de piste.

Lollobrigida is bij controle betrapt op het gebruik van amiloride idroclorotiazide (Acb), een middel dat het gebruik van andere ongeoorloofde middelen maskeert. De controle vond plaats op 21 juli tijdens de nationale kampioenschappen op de weg in Cassano d'Adda. Het is onduidelijk of Francesca Lollobrigida, 27 jaar, start in de marathon in Oostende, die vandaag de Europese titelstrijd afsluit.

Injectiekatheder aangetroffen

Zondag, op de laatste dag van de pistewedstrijden in Oostende in de wijk Zandvoorde, deed de politie een inval in de kleedruimte van de Italianen. De politie was geattendeerd door de Vlaamse antidopinginstanties. In een afvalbak in één van de toiletten werd een injectiekatheder aangetroffen, dat was geproduceerd in Italië. Bij het doorzoeken van alle tassen trof de politie echter niets aan.

Francesca en Giulia Lollobrigida zijn achternichtjes van de inmiddels 91-jarige fimdiva Gina Lollobrigida.