TMZ verdedigt ‘onfatsoenlijke’ berichtgeving: “Wij mochten over dood Kobe Bryant publiceren” Redactie

29 januari 2020

11u47

Bron: AD.nl 0 Kobe Bryant overleden Harvey Levin, de oprichter van de beroemde entertainmentsite TMZ, zegt dat de website toestemming had om het nieuws over de dood van Kobe Bryant te brengen. Hij reageert daarmee op de kritiek die TMZ kreeg omdat de familie van andere slachtoffers van de helikoptercrash nog niet op de hoogte was toen het verhaal werd gepubliceerd.

De website was de eerste die schreef dat de 41-jarige basketballegende en zijn 13-jarige dochter twee van de in totaal negen mensen waren die zondag omkwamen bij een helikoptercrash. Volgens Harvey hadden redacteurs eerst gesproken met woordvoerders van Bryant voordat het nieuws werd gepubliceerd. “We hebben met Kobe's mensen gesproken en we werden geïnformeerd dat ze op de hoogte was gebracht”, zegt hij, doelend op de weduwe van de sporter, tegen de Amerikaanse radiozender KNX.



De politiechef van Los Angeles zei zondag dat het ‘onfatsoenlijk’ was dat TMZ het bericht naar buiten had gebracht voordat alle nabestaanden waren ingelicht. Harvey noemt het een ‘goed punt’ dat het voor de families van de andere slachtoffers, die niet allemaal op de hoogte waren, heftig was om het nieuws wellicht via de website te hebben moeten vernemen.

We hebben een uur met de woordvoerders van Bryant gepraat voordat we het verhaal publiceerden Harvey Levin

Tip



TMZ werd over het helikopterongeluk getipt door een 'bron binnen de politie van Los Angeles'. Volgens Harvey werd het nieuws daarna uitgebreid gecheckt met woordvoerders van Bryant. “We hebben een uur met hen gepraat voordat we het verhaal publiceerden en zij zeiden: ga ervoor.”



Niet alleen de politie had kritiek op de berichtgeving. Ook onder anderen Grey's Anatomy-actrice Ellen Pompeo uitte haar woede in een reeks tweets. “Het leven van zoveel mensen zal na deze tragedie nooit meer hetzelfde zijn. Maar jij hebt je scoop. Ik hoop dat je kan slapen 's nachts, Harvey Levin”, schreef de actrice. “Maar dat lukt jou vast.”

So many peoples lives will never be the same after this tragedy... but you got your scoop. Hope you sleep well at night @HarveyLevinTMZ I’m sure you do... Ellen Pompeo(@ EllenPompeo) link