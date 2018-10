Titelverdediger Van Gerwen laat zich niet verrassen in openingsronde EK darts Redactie

26 oktober 2018

08u14

Bron: Belga 0 Meer Sport De Nederlander Michael van Gerwen (PDC 1) heeft zich met een 6-2 overwinning tegen de Australiër Paul Nicholson (PDC 69) vlot geplaatst voor de tweede ronde op het European Championship darts (PDC/450.000 euro) in het Duitse Dortmund.

Van Gerwen won de voorbije vier EK's en evenaarde zo de Engelsman Phil Taylor, die ondertussen de pijltjes heeft opgeborgen.

De Nederlander moest toezien hoe Nicholson de eerste twee legs op zijn naam schreef. De 29-jarige uit Boxtel kwam met een 11-darter en een 13-darter langszij. Nicholson kreeg kansen maar hij miste te veel dubbels. 'Mighty Mike' trok zijn gemiddelde op naar meer dan 115 per drie darts en pakte leg na leg. In de zevende leg prikte de tweevoudige PDC wereldkampioen een maximum 170 uitworp weg, waarna hij ook leg acht won. Van Gerwen noteerde een gemiddelde van 110.32 per drie darts en lukte 54.55% van zijn uitworpen. In de achtste finale neemt 'MVG' het op tegen de Engelsman Steve West (PDC-26), die de Engelsman Mervyn King (PDC-19) met 6-5 aan de kant zette.

Ook de Engelse wereldkampioen en vice-Europees kampioen Rob Cross (PDC 3) en de Schot Peter Wright (PDC 2) konden zich plaatsen voor de achtste finales.

Uitslagen eerste ronde:

Steve West (Eng/26) - Mervyn King (Eng/19) 6-5

Richard North (Eng/39) - Ian White (Eng/11) 6-1

Simon Whitlock (Aus/8) - Steve Beaton (Eng/22) 6-3

Michael Smith (Eng/7) - Steve Lennon (Ier/40) 6-3

Joe Cullen (Eng/15) - Jelle Klaasen (Ned/20) 6-2

Michael van Gerwen (Ned/1) - Paul Nicholson (Aus/69) 6-2

Rob Cross (Eng/3) - Danny Noppert (Ned/59) 6-4

Peter Wright (Sch/2) - Jermaine Wattimena (Ned/30) 6-0